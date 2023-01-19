9 أعمال للفنان صلاح منصور ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية

44 عامًا مرت على وفاة الفنان صلاح منصور، الذي رحل يوم 19 يناير عام 1979، ويعد أبرز نجوم الصف الثاني في القرن الماضي، حيث بدأ مشواره الفني في فترة الأربعينيات، ونجح في تجسيد أدوار الشر بخلاف الأدوار المركبة والمعقدة، وقدّم أكثر من 120 عملا فنيا، ارتبط خلالها الجمهور بالشخصيات التي قدمها، أبرزها شخصية العمدة عتمان في فيلم الزوجة الثانية.

ذكرى وفاة صلاح منصور الـ 44

وتم اختيار 9 أفلام شارك فيها الفنان صلاح منصور، ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، حسب استفتاء النقاد عام 1996، وفي ذكرى وفاته الـ 44 تستعرض «الوطن» أبرز هذه الأفلام من خلال السطور التالية:

غرام وانتقام

عام 1944 كانت بدايته في عالم السينما، بدور ثانوي وتجسيده شخصية مصور في أحداث فيلم غرام وانتقام، بطولة يوسف وهبي، وأسمهان حيث كان آخر أفلامها ووفاتها غرقًا قبل الانتهاء من تصوير المشهد الأخير، والفيلم تأليف وإخراج يوسف وهبي.

أمير الانتقام

عام 1950 شارك في فيلم أمير الانتقام، أمام أنور وجدي، كمال الشناوي، فريد شوقي، سراج منير، حسين رياض، كمال الشناوي، سامية جمال، وإخراج هنري بركات.

بداية ونهاية

عام 1960 جسّد صلاح منصور شخصية سليمان الذي يستقطب نفيسة إليه وقامت بدورها سناء جميل، وذلك خلال أحداث فيلم بداية ونهاية، للأديب نجيب محفوظ، إخراج صلاح أبوسيف، بطولة فريد شوقي، عمر الشريف، كمال حسين، أمينة رزق.

اللص والكلاب

عام 1962 كان من بين السجناء في فيلم اللص والكلاب، بطولة شادية، شكري سرحان، كمال الشناوي، للأديب نجيب محفوظ، إخراج كمال الشيخ.

المستحيل

عام 1965 جسد صلاح منصور شخصية عزيز، في فيلم المستحيل للكاتب مصطفى محمود، إخراج حسين كمال، بطولة نادية لطفي، كمال الشناوي، سناء جميل، كريمة مختار، ملك الجمل.

الزوجة الثانية

عام 1967 نجح في تجسيد شخصية العمدة عتمان الذي يرغب في الزواج من فاطمة زوجة أبوالعلا طمعًا فيها ولرغبته في الإنجاب، وذلك خلال فيلم الزوجة الثانية أمام سعاد حسني، شكري سرحان، سناء جميل، حسن البارودي، سيناريو وحوار أحمد رشدي صالح ومحمد مصطفى سامي، وإخراج صلاح أبو سيف.

البوسطجي

عام 1968 جسد شخصية والد جميلة والذي يقتلها بدم بارد لوقوعها في الغرام، من خلال فيلم البوسطجي للأديب يحيى حقي، سيناريو وحوار صبري موسى، إخراج حسين كمال، بطولة شكري سرحان، زيزي مصطفى، سهير المرشدي، سيف عبدالرحمن.

قنديل أم هاشم

كما جسد شخصية عم درديري في أحداث فيلم قنديل أم هاشم عام 1968، أمام سميرة أحمد، شكري سرحان، عبدالوارث عسر، أمينة رزق، ماجدة الخطيب، عزت العلايلي للأديب يحيى حقي، إخراج كمال عطية.

العصفور

وفي عام 1974 شارك في فيلم العصفور للمخرج يوسف شاهين، وللكاتب لطفي الخولي، بطولة محمود المليجي، محسنة توفيق، صلاح قابيل، سيف عبدالرحمن، مريم فخرالدين.