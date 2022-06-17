مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يكرم اسمي «صلاح منصور والجزائرية شافية بوذراع»

صرح السيناريست سيد فؤاد مؤسس ورئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بأن الدورة الـ12 والتي ستقام في الفترة من 1 إلى 6 مارس 2023، سيتم خلالها تكريم اسم الممثل المصري الكبير صلاح منصور، وذلك لأنه يمثل مدرسة مختلفة ومتميزة في فن التمثيل العربي، كما ترك لنا شخصيات تعيش بيننا حتى الآن، وعمل مع كبار المخرجين في السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أهمها: «الزوجة الثانية، العصفور، البوسطجي، مع الذكريات، قنديل أم هاشم، شيء في صدري، أنف وثلاثة عيون، الرسالة، وراء الشمس».

كما صرحت المخرجة عزة الحسيني مؤسسة ومديرة المهرجان، في بيان صحفي اليوم، بأن تكريم اسم الفنان الكبير صلاح منصور في الدورة المقبلة من المهرجان سيكون مصاحب له كتاب حول مسيرته الفنية ومنهجه التمثيلي فهو يعد قيمة فنية مصرية كبيرة، وجزء من تاريخ مصر الفني، والكتاب سيكون من تأليف الناقد ناهد صلاح.

تكريمات مهرجان الأقصر

كما سيكرم المهرجان اسم الفنانة الراحلة شافية بوذراع أيقونة السينما الجزائرية، من مواليد 22 إبريل 1930، وتوفيت في 22 مايو 2022، وهي من الفنانات اللاتي سجلن اسمهن بحروف من ذهب في تاريخ السينما الجزائرية من خلال أداءها المتميز لمختلف الأدوار التي أسندت لها في عدد من الأفلام والمسلسلات التي عكست موهبتها الكبيرة حيث تعتبر الفنانة شافية بودراع رائدة في تمثيل الأدوار الفنية اللامعة، لاسيما تجسيدها لشخصية «لالة عيني» في المسلسل الشهير «دار السبيطار» المقتبس من رواية محمد ديب، الذي أخرجه مصطفى بديع، وتألقها في فيلم الخارجون عن القانون الذي أثار ضجة إعلامية كبيرة، وشاركت في مهرجان «كان»، وكان فيلمها مرشحا لنيل جائزة الأوسكار، ومن أعمالها شرف عائلتي لرشيد بوشارب، وصرخة الرجال لعكاشة تويتة، والمغترب والأبيض والأحمر لمحمد زموري.

تفاصيل مهرجان الأقصر

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية أسسته وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم ورعاية من وزارات الثقافة والسياحة والخارجية والشباب والرياضة وبرعاية من محافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية، والبنك الأهلي المصري، وشركة أوراسكوم والهيئة الوطنية للإعلام وسيراميكا كليوباترا، والمهرجان يرأسه شرفيا النجم الكبير محمود حميدة.