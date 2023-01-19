حذاء «كعب عالي» يشعل خلافا بين رجل وزوجته في بريطانيا.. رفض حضور جنازة حماه

تسبب حذاء كعب عالي، في منع رجل بريطاني، من تأدية واجب العزاء في وفاة حماه، بعد خلاف نشب مع زوجته، لإصرارها على ارتداء حذاء عالي الكعب، في حين رفض الرجل الذهاب معها بهذا الحذاء، الذي يجعلها تبدو أطول منه، إذ تؤكد السيدة أن زوجها لا يعاملها بلطف أثناء ارتداء حذاء بكعب، لأنه «دائما ما يكون قلقاً أن يراه الناس أقصر مني».

الزوجة تصر على ارتداء الكعب العالي

توفى والد الزوجة البريطانية، منذ أسبوعين، وقبل موعد الجنازة، سأل الرجل زوجته، عن ما إذا كانت ترتدي حذاء كعب عالي في العزاء، فأجابت السيدة بـ«نعم»، مبررة أن لونه مناسب لملابس العزاء، ليحاول الزوج الذي يعاني من مشكلة قصر القامة، إقناع الزوجة بارتداء حذاء آخر، لكنها رفضت، فأخبرها الزوج بقلقله من أن يراه الناس معها وهي أطول منه، إلا أن الزوجة أصرت على موقفها، بحسب «الإمارات نيوز».

الزوج يرفض حضور الجنازة

كادت الزوجة تسجيب لرغبة زوجها، بعدم ارتداء أحذية عالية الكعب لامتصاص غضبه، إلا أنها في هذه المرة رفضت، وقابل رفضها بعدم حضور الجنازة، ما أصاب الزوجة بالصدمة، لتتهمه بالجنون لتفويت حضور الجنازة لهذا السبب، قبل أن يعبر عن استيائه، ويخبرها أنها مخطئة لرفضها التنازل، ليخوض الزوجان معركة كبيرة، انتهت بمقاطعة بعضهما.

ووفقت عائلة الزوجة البريطانية في صف زوجها، مؤكدين أنها كانت عنيدة، ويجب أن تتنازل عن رغبتها، إذا كانت تريده يحضر الجنازة، إلا أن هناك من رأى أن موقف الرجل كان خاطئا، وكان عليه دعمها بغض النظر عما ارتدته.