ممنوع الكعب العالي.. 8 شروط لحضور حفل عمر خيرت بمركز القاهرة للمؤتمرات

يقيم اليوم الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلا موسيقيا ضخما في المسرح الكبير بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وهو الحفل الأول لعمر خيرت بالقاهرة بعد فترة غياب طويلة.

من المقرر أن يعزف عمر خيرت، عددا كبيرا من المقطوعات، ومن بينها «قضية عم أحمد، خلي بالك من عقلك، والله ما طلعت شمس ولا غربت، فاطمة، في هويد الليل، عفوا أيها القانون، 100 سنة سينما، لقاء، مشهد الحب، الأيام، إعدام ميت، عفوا أيها القانون، انت عمري، مكان في القلب، نبتدي منين الحكاية، سراسيب، الحنش»، وغيرها من المقطوعات الموسيقية.

شروط حضور الحفل

ووضعت الشركة المنظمة للحفل عدة شروط من بينها الآتي:

- تفتح الأبواب الخاصة بالحفل في السادسة مساءا

- دخول الحفل للتذاكر السليفر والجولد من البوابة الرئيسية بإستاد القاهرة الدولي وبالسيارات والركن بالبارك الخاص

- دخول تذاكر «VIP»، و«دياموند»، من بوابة رقم 4 بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات

- يرجى مراعاة عدم ارتداء الحذاء ذات العب العالي لوجود بعض الحدائق الخضراء

- ممنوع اصطحاب المأكولات والمشروبات بجميع أنواعها

- ممنوع اصطحاب الكاميرات بجميع أنواعها

- ممنوع اصطحاب المواد المشتعلة «الشماريخ والولاعات والعطور»

- يحق للمنظمين منع دخول أي شخص يقوم بأي تصرفات أو سلوكيات غير مقبولة.

إدارة الحفل تمنع دخول الشماريخ

يذكر أن الموسيقار الكبير كان قدم حفلا موسيقيا كبيرا ضمن مهرجان الموسيقى العربية الأخير الذي أقيم في شهر نوفمبر الماضي، وخلال الحفل احتفل الجمهور وفرقته الموسيقية بعيد ميلاده وسط فرحة عارمة.