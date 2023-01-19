«التعليم العالي» تفتح باب التقدم لتمويل الخطط البحثية لطلاب الدراسات العليا

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF، فتح باب التقدم للنداء الثاني لتمويل طلاب الدراسات العليا «ماجستير – دكتوراه»، كإحدى آليات التمويل التنافسي التي تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين في إجراء البحوث المختلفة، وذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية المُستدامة «رؤية مصر 2030»، لتنمية قدرات الباحثين الابتكارية والإبداعية، وربط أبحاثهم باحتياجات المجتمع المصري.

تحفيز ودفع عجلة البحث العلمي وبناء قدرات الشباب

ويهدف النداء إلى تحفيز ودفع عجلة البحث العلمي، وبناء قدرات شباب الباحثين في المجالات العلمية، وإعداد كوادر قادرة على الارتقاء بمستوى البحث العلمي في مصر، حيث تتضمن الشروط العامة للنداء، تمويل أفضل الخطط البحثية للدارسين المصريين المسجلين بمرحلة الدراسات العليا في الكليات العلمية بالجامعات الحكومية المصرية، لمدة لا تزيد عن سنتين لطلاب الماجستير، ولا تزيد عن 3 سنوات لطلاب الدكتوراه، شرط الانتهاء المسبق من الدراسة التمهيدية الخاصة بالدرجة، بتمويل يصل إلى 250 ألف جنيه لطلاب الماجستير، وبتمويل يصل إلى 350 ألف جنيه لطلاب الدكتوراه.

آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية 13 فبراير2023

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية يوم الإثنين 13 فبراير 2023، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية لهذا النداء على الموقع الإلكتروني للهيئة.

يذكر أنّ هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أطلقت عدة نداءات بحثية في مطلع شهر يناير 2023، منها «مبادرة دعم العلوم الأساسية لدعم التنمية المُستدامة، ومبادرة الصحة الواحدة، تفعيلا لبروتوكول التعاون مع وزارة الصحة والسكان، إضافة للنداء السابع لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري الإسباني، بهدف دعم وربط البحث العلمي بالصناعة، وتشجيع الباحثين المصريين على التطبيق الصناعي لأبحاثهم ومخرجاتهم البحثية.