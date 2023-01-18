«التعليم العالي» تبحث تطبيق نظم الجودة المعتمدة من السويد والاتحاد الأوروبي

عقدت وحدة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع وفد هيئة فولك التعليمية بالسويد، بهدف بحث فرص التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الهيئة في دعم التعليم التكنولوجي والفني في مصر، وتطبيق نظام الجودة المعتمد من السويد والاتحاد الأوروبي، وفي إطار اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعليم الفني والتكنولوجي، ومتابعة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بالعملية التعليمية في الجامعات التكنولوجية الحديثة.

جاء الاجتماع بحضور الكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمي، ومدير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي بالوزارة، والدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير للتعليم الفني والتكنولوجي، ونواب رؤساء الجامعات المصرية، وممثلى اتحاد الصناعات المصرية، ومديرى المشروعات بوحدة مشروعات تطوير التعليم العالي.

إنشاء برامج توأمة وشهادات مزدوجة

وفي بداية الاجتماع، قدم الدكتورة هشام فاروق، شرحاً حول تجربة الجامعات التكنولوجية في مصر، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية، هو خلق نموذج متميز لنوع جديد من التعليم، يُسهم في تخريج كوادر فنية مدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل، والمشاركة في عملية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

ولفت مدير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، إلى وجود 10 جامعات تكنولوجية في مصر بدأت الدراسة بها اعتباراً من العام الدراسى الحالى 2022/2023، موضحاً أنها تقدم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، التي روعي ربطها مع احتياجات خدمة الصناعة بالمنطقة الجغرافية التي تقع بها الجامعة.

تنفيذ مشروعات مشتركة في الرقمنة والاقتصاد الأخضر

ونوه «فاروق»، إلى أن الوزارة تتابع استحداث معامل مجهزة بأعلى التقنيات التكنولوجية؛ لتقديم تدريبا عمليا متقدما داخل الجامعات التكنولوجية، يُسهم في الارتقاء بمهارات وخبرات الطلاب، وكذا تحديث البنية التحتية المعلوماتية لتيسير العملية التعليمية والإدارية بها، وتطبيق خطة التحول الرقمى التي وضعتها الوزارة للمؤسسات التعليمية التابعة لها، فضلا عن حرص الجامعات التكنولوجية على عقد العديد من البروتوكولات مع المؤسسات الصناعية، والشراكات مع الجهات الدولية؛ لرفع كفاءة العملية التعليمية.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد الصباغ، إلى أن الجامعات التكنولوجية تقدم العديد من التخصصات المرتبطة بخدمة الصناعة، ومنها: «تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية والخشبية، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا السكك الحديد، وصناعة الأطراف الصناعية والتخصصات الصحية، والسياحة والنقل، والصناعات الكهربية والتكنولوجيا الإلكترونية».

وأوضح «الصباغ»، أن الوزارة تتابع الانتهاء من كافة الإنشاءات والتجهيزات، واستكمال تجهيز المعامل والورش الخاصة بالبرامج الدراسية، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية تم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

فيما أكد علي الرشيدي، مدير العلاقات الدولية بهيئة فولك التعليمية، أن قطاع الصناعة في العالم يشهد تغييرات تكنولوجية واسعة في كل الاتجاهات تفرض على الخريجين اكتساب العديد من المهارات والجدارات؛ لمواكبة التحديات الجديدة في قطاع الصناعة، وخاصة في مجال البنوك والاستثمار والكهرباء وغيرها.

وناقش الاجتماع التطورات التي يشهدها قطاع الصناعة في الدول الأوروبية وتأثيرها على التعليم الفنى والتكنولوجي، كما بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون في مجال التدريب العملى للطلاب خلال مراحل الدراسة؛ لتأهيلهم للعمل في قطاع الصناعة، والاطلاع على متطلبات سوق العمل الأوروبية، وسبل النهوض بمستوى الطلاب المصريين بالجامعات التكنولوجية، وتدريبهم للمنافسة في سوق العمل الدولي، وتطبيق نظام الجودة المعتمد من السويد والاتحاد الأوروبي، كما تضمن الاجتماع في مرحلة تالية مناقشات بين وفد هيئة فولك وعدد من نواب رؤساء الجامعات المصرية الحكومية للتعاون في تطبيق برامج التوأمة والشهادات المزدوجة للبرامج الدراسية بين الجامعات المصرية والسويدية، والتعاون في برامج التدريب، وتعليم الكبار والتعليم المستمر، وكذا عقد شراكات في مجال المنح الدولية التي تهدف لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالات الرقمنة والاقتصاد الأخضر.

يذكر أن هيئة فولك التعليمية تعد من أكبر الجهات المتخصصة في مجالات التعليم والتدريب في السويد، وتتبع جامعات ستوكهولم وأويسالا ويوتيبورج ولوند وأوميو، وقامت بالعديد من المشروعات التنفيذية في مجالات التعليم العالي والجودة داخل دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وأستراليا.