حكاية «سالم» قتل جاره في الشرقية وسرق 5 آلاف جنيه.. «كانت تحويشة المعاش»

«قالي إنه محوش 5 آلاف جنيه من المعاش، ولما شافني بسرق الفلوس قتلته عشان حاول يستغيث بالجيران».. تلك الكلمات ذكرها المتهم بقتل مسن الشرقية أمام النيابة العامة خلال جلسة تحقيق جديدة صباح اليوم، وواجهته النيابة بتحريات المباحث التي أكدت أن المتهم أعد الجريمة مستغًلا وجود جاره المسن في منزله بمفرده وأن نجله الأكبر يسكن في مكان بعيد عنه ويحضر لزيارته على فترات بعيدة بينما الشاب «سالم» أحد جيرانه المقربين يحضر بشكل مستمر لزيارته حتى علم بوجود مبلغ مالي معه فخطط لقتل وسرقته.

ضائقة مالية

اعترف المتهم بتفاصيل الجريمة خلال جلسة التحقيق مدعيًا أنه كان يمر بضائقة مالية دفعته للتخطيط لقتل المجني عليه فذهب إلى منزله كالمعتاد وخلال حديثهما غافل المجني عليه وأمسك بقطعة خشب وهشم رأسه حتى تأكد من وفاته واستولى على هاتفه المحمول و5 آلاف جنيه قبل أن يغلق الباب وينصرف، وعندما حضر نجله اكتشف الوفاة، وكان المتهم يتظاهر بالحزن لكن الشرطة كشفت حيلته، وانتهت جلسة التحقيق بتجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل المقترن بالسرقة.

خديعة القتل

كشفت تحقيقات النيابة خديعة المتهم بقتل مسن الشرقية بداية من طرقاته على الباب كان يتبعها صوت جهوري «افتح يا حاج علي»، دقائق قليلة وفتح الرجل الطاعن في السن بالباب، واصل الشاب «سالم»، حديثه: «قولت أعدي أطمن عليك لو محتاج حاجة يا حاج».

على غير العادة، حديث مقتضب جمع الشاب الثلاثيني وجاره المسن انتهى بقتل الأخير بقطعة خشب في جريمة دبرها المتهم لمعرفته بوجود مبلغ 5 آلاف جنيه، مع الضحية بحكم علاقة الصداقة والجيرة.

محامي يشرح عقوبة القتل العمد والسرقة:الإعدام

وعن عقوبة القتل العمد، قال المحامي حازم محمد الخبير القانوني، في حديث سابق لـ «الوطن»، عقوبة المتهم وفقًا للقانون بأنها تصل للإعدام: «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».