مسجل خطر يشرع في قتل مسن بالوراق.. بينهما خلافات قديمة 

شهدت منطقة الوراق بالجيزة، واقعة مأساوية، إذ شرع مسجل خطر في قتل مسن يبلغ من العمر 66 عاما، إثر خلافات نسب بينهما قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض «كزلك».

بلاغ بالواقعة

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق أنه وصل لمستشفى معهد ناصر مسن يبلغ من العمر 66 سنة بالمعاش ومقيم دائرة القسم مصاب بجرح قطعي بجانب الوجه من الناحية اليسرى وجرح طولي نافذ بجدار للبطن.

خلاف نسب

وفقًا للتحريات التي أشرف عليها العميد هاني شعراوي رئيس القطاع، الواقعة نشبت نتيجة حدوث مشاجرة بين المصاب و مسجل خطر يبلغ من العمر 33 عاما، دون عمل ومقيم دائرة القسم، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا، إثر خلافات نسب بينهما، قام خلالها الأخير بالتعدي على المصاب.

وبتمكين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

عرض المتهم على الطب الشرعي

تحرر محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجرى عرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات والكحوليات أم لا، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني الذي يواجهه المتهم، فسره المحامي والخبير القانوني محمد عيد لـ«الوطن»، أنه بحسب ماورد بالمادة 46 من قانون العقوبات: «يُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات التالية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الإعدام، فإن عقوبة الشروع تصبح السجن المؤبد، ماينطبق على الجريمة المرتكبة من قبل الأم».