محاكمة شابين بتهمة قتل مسن وابنته لسرقة ألف جنيه في الفيوم

بدأت محكمة جنايات الفيوم، منذ قليل، جلسة محاكمة شابين متهمين بقتل مسن وابنته داخل منزلهما، بمركز طامية، لسرقة ألف جنيه.

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار ياسر محرم درويش، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا دائرة الإرهاب، وعضوية المستشارين مجدي محمد هريدي، وبيشوي النسر جميل، وأمانة سر مرقص نبيل أنور.

قتل شخصين بسبب ألف جنيه

وتعود وقائع القضية إلى 17 مايو 2022 عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد العثور على كل من «إدريس أ ع» وابنتته «فاطمة»، جثتين هامدتين، داخل منزلهما بمركز طامية.

فريق بحث يكشف الواقعة

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة كلا من «مسعد أ أ»، 28 سنة، و«محمد أ ع»، 18 سنة، حيث بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليهما، وأعدا لذلك سلاحين أبيضين، عبارة عن عصا شوم خشبية، وقطعة حديدية.

وتوجه المتهمان ليلا إلى منزل المجني عليهما، وما إن ظفرا بهما حتى انهالا عليهما ضربا، على رأسيهما بسلاحيهما، فأحدثا بهما إصابات متعددة، أودت بحياتهما.

ضبط المتهمين ومحاكمتهما

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي قيامهما بسرقة مبلغ مالي قدره ألف جنيه من منزل المجني عليهما، وفرا هاربين.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين، وتقديمهما إلى العدالة، حيث جرى حبسهما على ذمة التحقيقات، وإحالتهما إلى الجنايات التي تحاكمهم اليوم.

وقدم وكيل النيابة أحمد محمد زغلول مرافعة نارية أمام هيئة المحكمة مطالبًا في نهايتها، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقاً.