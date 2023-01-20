فتاة إسكتلندية تحول سيارة قديمة لفندق متنقل لقضاء العطلات

وقعت سيدة في حب الحياة على الطرق المفتوحة، فقررت أن ترضى شغفها بتأسيس شاحنة كمنزل للسفر والاستماع بالحياة، فعندما وضعت القيود على السفر للخارج منذ عامين بسبب كورونا، كانت شركات السفر تبحث عن طرق بديلة، فقررت «ليا ويتفيلد» الإقامة في للكارافان.

اشترت «ليا ويتفيلد» صاحبة الـ34 عاماً شراء سيارة قديمة ماركة موديل 2013 لتحويلها منزل لقضاء الإجازات، وتسلمت وصديقها «جوردان» مفاتيح السيارة، واصطحبت كلابها الثلاثة «داكوتا، وبودي وماكس» للإقامة معه في السيارة التي حولتها لكارفان، وانطلقت في أول رحلة برية إلى إسكتلندا، تعلمت خلالها القيادة وكيفية عمل الشاحنة، بعد أن بزلت مجهوداً شاقاً لكونها لا تعلم شي عن هذا النوع من السيارات.

السيارة المتنقلة تعمل بألواح الطاقة الشمسة

حاولت «ليا» سد نفقات السيارة بتأجيرها لقضاء العطلات، وتمكنت من مقابلة خبراء ساعدوها على تحويل الشاحنة إلى منزل، تقول: «صممت الشاحنة وحصلت على جميع المنسوجات الأقمشة وتولت إحدى الشركات المتخصصة عملية تحويل السيارة إلى منزل»، بتصميم داخلي مريح وتعمل الشاحنة بالألواح الشمسة، بحسب صحية «الصن البريطانية».

وكلفت تحويل الشاحنة إلى منزل «ليا» 27000 جنيه استرليني وأطلقت عليها اسم «روزي»، وأثبتت نجاحها بالفعل، تقول: «شعور رائع أن يخبرني الناس كم استمتعوا بعطلتهم في شاحنتي»، موضحة أن الحجوزات كثيرة وخاصة تمتد إلى 20 يوماً لاستكشاف المملكة المتحدة، ويمكن حجز لإقامة في الشاحنة بمبلغ 432 جنيه استرلينيً لمدة أربع ليال.