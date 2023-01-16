فسحة على «قد الإيد».. 6 أماكن لقضاء إجازة نصف العام في أسوان

مع بدء إجازة منتصف العام، يقصد المصريون ومحبو الرحلات المناطق الأكثر دفئًا، التي تجمع بين الطقس المناسب وعظمة وجمال المكان للاستمتاع برحلة ثقافية جميلة، لذا يعتبر الكثيرون محافظة أسوان وجهتهم لما تتميز به من طقس شتوي رائع، فيبحثون عن أسعار الرحلات بها.

محافظة أسوان مزار سياحي يحتوي على معابد ومتاحف، بالإضافة إلى أماكن أخرى للتنزه والترفيه بعضها مجاني والآخر بمقابل بسيط، ويمكن لأي شخص التنزه فيها والتمتع بمعالمها بمبالغ بسيطة، لذا ترصد «الوطن» أسعار الأماكن الترفيهية في أسوان، وفقًا لما هو معلن من قبل المجلس الأعلى للآثار، لمساعدة محبي الآثار والحضارة المصرية على قضاء إجازة سعيد في منتصف العام بأقل التكاليف لا تتجاوز 20 جنيهًا، ليتمكن أفراد الأسرة الواحدة من التنزه معاً.

1- دير الأنبا سمعان

يمكن دخول دير الأنبا سمعان في أسوان بتذكرة سعرها 10 جنيها للمواطن العادي و5 جنيهات للطالب، وهو من أديرة الأقباط الأرثوذكس، وأكبر الأديار القبطية في العالم، ويرجع تاريخه إلى القرن السادس، واسمه الأصلي «دير الأنبا هدرا».

2- معبد أبو سمبل

يمكن دخول معبد أبو سمبل في أسوان بتذكرة قيمتها 20 جنيها للطالب المصري بحسب الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار المصرية، وهو موقع أثري يقع على الضفة الغربية لبحيرة ناصر جنوب غرب أسوان، وأحد مواقع «آثار النوبة» المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

3- معابد جزيرة فيلة

تستطيع دخول معابد فيلة بتذكرة قدرها 20 جنيها، بحسب الموقع الرسمي لوزارة السياحة والآثار إذا كنت طالباً، والزيارة متاحة من الساعة السابعة صباحاً حتى الرابعة عصراً.

تم تشييد معبد فيلة لعبادة الإلهة إيزيس، على جزيرة فيلة ثم قامت منظمة اليونسكو بنقله إلى جزيرة إجيليكا حتى تحميه من الغرق، يعد من أفضل معالم السياحة في أسوان حيث يتم فيه تقديم عرض الصوت والضوء بأكثر من لغة.

4- معبد كوم أمبو

تم تشييده في العصر البطلمي، ويعتبر هذه المعبد من أهم أماكن السياحة في أسوان مصر، ويستطيع الطالب المصري دخول معبد كوم امبو بـ 20 جنيها للتذكرة.

5- قبة الهواء

يمكن للأسرة زيارة قبة الهواء في محافظة أسوان بتذكرة قدرها 20 جنيها للمواطن العادي و10 جنيهات للطالب، بالإضافة إلى جزيرة الفنتين والمسلة الناقصة وتذكرة كل منهم بنفس الفئة السعرية، وتكون الزيارة متاحة من الساعة 7 صباحًا وحتى 4 مساءاً.

6- معابد جزيرة كلابشة

تستطيع الأسرة زيارة معابد كلابشة ووادي السبوع ومعبد عمدًَا وجبل السلسلة والنقوش الصخرية بجزيرة سهيل ومعبد إيزيس، بتذكر قردها 10 جنيهات للمواطن العادي و5 جنيهات للطالب المصري، لكل مزار منهم على حدة، وتفتح الزيارة من الساعة السابعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً.