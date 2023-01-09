سبعيني يعيش في طائرة بيونج مهجورة.. «حولها إلى منزل فخم يقصده الزوار»

يتلعق الكثيرون بالسفر ويمنون أنفسهم بركوب الطائرة ولو لوقت قليل، إلا أن الأمر لدى بروس كامبل مختلف تماماً، فقد أحب الطائرات وقرر أن يعيش فيها، ليحقق حلم الطفولة والصورة التي تكونت في خياله من مشاهدة الطائرات العملاقة في نشرات الأخبار.

طائرو بيونج مهجورة في اليونان

وجد «بروس» البالغ من العمر 73 عاماً وكان مهندس كهرباء، العديد من الطائرات التي سقطت فسأل نفسه لماذا لا يمكنني الحصول على واحدة؟، وفي عام 1999 وجد طائرة بوينج 727 مهجورة في اليونان مملوكة لرجل أعمال واستخدمت آخر مرة في عام 1975 لنقل رفاته بعد وفاته، ولم تستخدم منذ ذلك الحين، بحسب صحيفة «الصن» البريطانية.

تكلفة الطائرة المنزل

تكلفة الطائرة المنزل 220 ألف دولار دفع «بروس» 100 ألف دولار لشراء الطائرة، و120 ألف دولار لنقلها من اليونان إلى أوريجون حيث يعيش، واستغنى عن العديد من أجزائها حتى لا تتمكن من الطيران وأنفق 15000 دولار لتجديدها، واستغرقت عامين ويعيش فيها منذ ذلك الحين، إذا تتكون من غرفة نومه ومرحاض خاص وآخر للضيوف، إلى جانب مطبع به غسالة، وليس لديه الكثير من أدوات الطهي لأنه لا يجيد الطبخ ولكن لديه ميكروويف وفرن وثلاجة، وخدمات الإنترنت والراديو والطعام.

منزل الطائرة النفاثة

واستخدم «بروس» عربة الطعام كمخزن، إلا أن خدمات الإنترنت وإشارات الراديو لا تصله بطريقة جيدة، ويقضي نصف العام في الطائرة بينما النصف الثاني يعيشه في اليابان ويدفع 220 دولارًا شهريًا كضرائب على الأرض و100 دولار للكهرباء، ويستضيف المتطلعين لرؤيتها: «معظم الأشياء في الحياة لا تكون مثالية، ومع وجود منزل الطائرة النفاثة لا أرى أبدًا أي جانب سلبي»، ويخطط لتحويل طائرة أخرى للعيش بها في اليابان.