وائل السمري يحصد جائزة نقابة الصحفيين فرع الصحافة الثقافية

فاز الكاتب الصحفي وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لـ«اليوم السابع»، بجائزة الصحافة المصرية فئة الصحافة الثقافية، عن موضوعه «قيامة قاموس مجهول.. الكشف عن قاموس "الكنى والألقاب" بخط يد صالح جودت»، الذي سبق نشره بتاريخ 30 نوفمبر 2021.

وجدير بالذكر، أن هذه هي المرة الثانية التي حصل فيها «السمري» على جائزة النقابة، حيث سبق وفاز بها عن موضوع «زكريا أحمد أبانا الذي في المقام الشرقي».

نتيجة جوائز الصحفيين

أعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2022، للأعمال الصحفية المنشورة عام 2021 وأسماء الفائزين في المسابقة، بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة دعاء النجار، المشرف العام على جوائز الصحافة المصرية، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة، وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها.

«الوطن» تحصد جائزة في صحافة البيئة

وفازت «الوطن» بجائزة في صحافة البيئة، حيث قررت لجنة التحكيم، منح الجائزة الثانية للزميلة إنجي الطوخي، عن موضوع «سبائك الذهب من المخلفات الإلكترونية.. حلم الثراء القاتل».