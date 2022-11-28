خدمات طبية بمقر نقابة الصحفيين بداية ديسمبر المقبل.. الكشف مجاني للأعضاء

أعلنت نقابة الصحفيين، تنظيم حملة «100 مليون صحة»، ضمن خطة لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية في شقها الوقائي للزملاء الصحفيين وأسرهم، إذ تستهدف الحملة تقديم خدمة الفحص وعلاج الأمراض المزمنة «سكر وضغط وغيرها»، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وصحة المرأة، والأمراض المزمنة، وتطعيمات كورونا.

مواعيد «100 مليون صحة» بنقابة الصحفيين

تأتي الحملة بالتنسيق مع مديرية الصحة، منطقة الوايلى الطبية، إذ تقدم خدمة الفحص مجانا، تيسيرًا على الصحفيين وأسرهم، حيث تتواجد الحملة بمقر النقابة، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، بداية من العاشرة صباحًا، حتى الثانية ظهرًا، حيث تنطلق الفعاليات يوم الخميس المقبل.

واشارت نقابة الصحفيين، إلى أنه في حال الاستفسار، يكون الاتصال مع محمد خليفة، نائب المدير العام، ومحمود رضا، مدير شئون المجلس، ووكيل النقابة، السكرتير العام، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.