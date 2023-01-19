رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السجن 3 سنوات لحسن راتب و5 سنوات لعلاء حسانين في قضية «الآثار الكبرى»

كتب:

حسن سمير
04:02 م | الخميس 19 يناير 2023
حسن راتب وعلاء حسانين

حسن راتب وعلاء حسانين

قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، معاقبة علاء حسانين بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، كما عاقبت رجل الأعمال حسن راتب بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مليون جنية والتحفظ على أماكن الحفر في لاتهامهم بالاتجار في الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الآثار الكبرى»، وحضر الجلسة ابنة حسن راتب، لجلسة، والسجن عامين لباقي المتهمين.

تاجر في الآثار

كانت النيابة العامة أسندت إلى الطاعن «المتهم الأول»، في يوم 24 يونيو 2021 بدائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، شكل وأدار عصابة بعضوية المتهمين من الثاني حتي الثاني والعشرين بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، أتلف آثار منقولة عن طريق فصل جزء منها عمداً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، تاجر في الآثار، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار الآثار الصحيحة لاستخدامها في التحايل على عملائه الراغبين في اقتنائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

اقرأ المزيد:

بدء جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين المتهمين في قضية الآثار الكبرى

تأجيل محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى لـ21 أبريل للحكم

بدء جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

اليوم.. استكمال جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

عاجل.. تأجيل محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين بـ«الآثار الكبرى» لـ12 مارس
بقلم حسن سمير