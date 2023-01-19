السجن 3 سنوات لحسن راتب و5 سنوات لعلاء حسانين في قضية «الآثار الكبرى»

قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، معاقبة علاء حسانين بالسجن 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، كما عاقبت رجل الأعمال حسن راتب بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مليون جنية والتحفظ على أماكن الحفر في لاتهامهم بالاتجار في الآثار والتنقيب عنها، وتمويل عمليات التنقيب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية الآثار الكبرى»، وحضر الجلسة ابنة حسن راتب، لجلسة، والسجن عامين لباقي المتهمين.

تاجر في الآثار

كانت النيابة العامة أسندت إلى الطاعن «المتهم الأول»، في يوم 24 يونيو 2021 بدائرة قسم مصر القديمة بمحافظة القاهرة، شكل وأدار عصابة بعضوية المتهمين من الثاني حتي الثاني والعشرين بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات، أتلف آثار منقولة عن طريق فصل جزء منها عمداً، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، تاجر في الآثار، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، اشترك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، بأن اتفق معه على اصطناعها على غرار الآثار الصحيحة لاستخدامها في التحايل على عملائه الراغبين في اقتنائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.