بدء جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

بدأت الدائرة 9 جنايات بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم السبت، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين، المتهمين في قضية الآثار الكبرى، والتي من المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لدفاع المتهم الرابع في القضية.

تعقد جلسة المحاكمة الخاصة بـ قصية الآثار الكبرى برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

اتهامات وجهتها النيابة العامة للمتهمين

ووجهت النيابة العامة، للمتهم حسن راتب، الاشتراك مع علاء حسانين في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في 4 مواقع بغرض الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة.