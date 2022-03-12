اليوم.. استكمال جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى

تنظر الدائرة 9 جنايات بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بعد قليل، اليوم السبت، جلسة محاكمة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى».

محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين و21 متهمًا آخرين

وتعقد جلسة قضية الآثار الكبرى برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

تأجيل المحاكمة

وأجلت المحكمة جلسة، الخميس الماضي، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز لليوم السبت، لسماع مرافعة المتهم الأخير حسن راتب، وخلال الجلسة الماضية استمعت المحكمة لدفاع المتهم الحادي عشر والثاني عشر.