السيسي يطمئن المصريين: أنهينا جزء كبيرا من أزمة سلع المواني.. و«معندناش مشكلة في الدولار»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الوضع الحالي في الدولة المصرية، قائلا: «نعاني لكن الحمد لله عايشين وهنقدر نعيش، والظروف الصعبة هتمر علينا، وياما مرت على مصر ظروف أصعب من كده، والشعب المصري بعزيمته وفهمه وصبره، استطاع تجاوز الظروف الصعبة، وإن شاء الله سنتجاوزها».

وأضاف خلال كلمته أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم، في تقرير يذيعه التليفزيون المصري: «في الشهرين 3 أو 4 اللي فاتوا، كان في مشكلة كبيرة في الدولار، لكن الحمد لله رب العالمين، أنا بقول للناس في مصر إن الأمور اتحسنت، كنتو بتسمعوا إن في سلع بالمواني، الحمد لله إننا وعدنا الشعب المصري خلال شهرين سنننهي هذه المسألة، والحمد لله أنهينا جزءً كبيرًا منها، وماشيين ومعندناش مشكلة في الدولار».