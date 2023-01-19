السيسي عن الأزمة الاقتصادية: «الحمد لله مسيطرين على الأمور.. وسنتجاوز المرحلة سويا»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ان القوات المسلحة تضطلع بدور مهم جدا «للتخفيف عن الناس البسيطة، واللي ظروفها صعبة، واللي الأسعار بقت قاسية عليها، إن القوات المسلحة توزع 3 ملايين كرتونة، وإن شاء الله الأمر ده هنعمله لغاية شهر رمضان، حتى نخفف ما أمكن، مع بقية مؤسسات الدولة، عن كاهل المواطنين التكلفة الأساسية التي نحتاجها».

وأضاف خلال كلمته أثناء تفقده الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم، في تقرير يذيعه التليفزيون المصري: «الأمور الحمد لله مسيطرين عليها، وهنقدر نتجاوزها مع بعض كلنا، على قلب رجل واحد، كل المصريين والمصريات هنقدر نتجاوز هذه المرحلة، أنا بعتبر كل ظروف صعبة تمر على أي دولة، اختبار لقدرة الدولة».

وتابع: «بتبقى اختبارات لكشف المعادن على كل المستويات داخليا وخارجيا، معادن الدنيا كلها تظهر في الأزمة، أعتبر أن الأزمة التي تمر بنا فرصة حتى نتعرف على قدراتنا وإمكانياتنا في التحمل».