إنجي شرف تنتهي من «في الهوا سوا» بعد عرض حكاية «روليت»

انتهت إنچي شرف، منذ أيام قليلة، من تصوير مشاهدها في مسلسل «في الهوا سوا» وهو مسلسل إنتاج مصري ليبي، ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

مسلسل «في الهوا سوا»، عبارة عن 15 حلقة ويناقش مجموعة من القضايا في مصر وليبيا ويعمل على توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين وعن احتضان الشعبين لبعضهما في إطار إجتماعي شيق.

وتقوم إنچي شرف في المسلسل بدور «ميرڤت»، وهي شخصية مصرية متزوجة ويحدث لها مجموعة من المواقف وتتصاعد أحداث المسلسل في تشويق للجمهور.

تعرف على أبطال وصناع مسلسل «في الهوا سوا»

«في الهوا سوا» تأليف الممثل الليبي عبد الباسط الجارد، ومن بطولة إنچي شرف، وعبد الباسط الجارد، ومحمد عبدالجواد، وشريف خير الله ومجموعة من الممثلين من مصر وليبيا بمشاركة العديد من الوجوه الشابة، وإخراج حسن السيد وإنتاج مشترك بين وزارة الإعلام الليبي وشركة محروس المصري.

إنجي شرف تتعاون مع نجلاء بدر في روليت

كما عرض مؤخرا لـ إنچي شرف، حكاية «روليت» وهي إحدى حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية» والتي عرضت على قناة «سي بي سي» ولاقت نجاحًا كبيرًا، حيث ناقشت الحكاية مجموعة من القضايا وأهمها كواليس ما يحدث في الوسط الفني من تناقضات.

حكاية روليت، من تأليف مصطفى جمال هاشم، بطولة نضال الشافعي، نجلاء بدر، إنچي شرف ومجموعة أخرى من النجوم وهو من إخراج معتز حسام وإنتاج مها سليم.

ومن جانبها أعربت إنجي شرف عن سعادتها بالمشاركة في حكاية روليت، وقالت في بيانٍ صحفي : «فعلًا مبسوطة من التجربة لأنها تجربة جديدة ومختلفة وأعادتني للدراما بشكل مختلف»، مضيفة: «سعيدة بردود الفعل الجميلة حول المسلسل سواء من الجمهور أو النقاد كما كانت سعادتي كبيرة بمشاركتي مع مخرج كبير مثل معتز حسام وإنتاج مثالي للجميلة مها سليم».

وعن مشاركتها للنجمين نضال الشافعي ونجلاء بدر، قالت إنجي شرف «نضال الشافعي ونجلاء بدر أصدقاء لي منذ زمن ومشاركتي لهما في المسلسل وطدت علاقتنا أكثر وأكثر خصوصًا في تفاعلنا مع الجمهور».