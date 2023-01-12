نجلاء بدر: ردود الفعل على «حكاية روليت» توضح اهتمام الجمهور بالفن

أعربت الفنانة نجلاء بدر، عن سعادتها الشديدة، بنجاح حكاية روليت، ضمن حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، والذي تصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، فور انطلاق حلقاته خلال الأسبوع الجاري على شاشة قناة cbc.

وقالت نجلاء بدر، في بيان لها، إنها لم تتوقع ردود الأفعال القوية التي تلقتها حول حكاية روليت ونجاحه بالشكل الكبير الذي حققه، مؤكدة أنها لديها إيمان قوي بأن أي عمل فني متكامل الأركان والعناصر، يتأثر به المشاهد ويمس قلوب كل من يشاهده، مشيرة إلى أن الشعب المصري معروف بأنه متأثر جدًا بالدراما، ويحب الحكايات والقصص الممتعة.

سيناريو قوي لمسلسل «في كل أسبوع حكاية»

وأضافت أن السيناريو هو ما جذبها للموافقة على المشاركة في بطولة العمل، خاصة وأنه يتوفر به كل عناصر النجاح، لافتة أن النجاح الذي حققه وردود الأفعال تدل على وعي وإدراك وتقدير الجمهور المصري العظيم الذي تربى على الدراما، ويقيم العمل الجيد بصدق وبدون مبالغة، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أبدًا أن يتصدر التريند، وأنها لم تهتم منذ البداية بأنه يتصدر التريند بقدر أن يكون عمل هادف وممتع للجمهور.

شخصيات مسلسل «في كل أسبوع حكاية»

وأشارت نجلاء بدر، إلى أن شخصيات العمل هي من شجعتها وحمستها لتجسيد الدور، حيث أن «شيرين»، التي جسدت شخصيتها هي ممثلة، وزوجها «محمود» الذي جسده الفنان نضال الشافعي مخرج، فالشخصيتان تمثلان مهنتهما الحقيقية، مما جعل الأمر ممتعا بالنسبة لهم، بالإضافة إلى تمكن المؤلف من تجسيد الشخصيات بشكل واقعي وليس افتراضيا.

وعن رأيها في العمل التلفزيوني ذات الخمس حلقات، قالت نجلاء بدر، إنها تشجع الدراما ذات الحلقات القصيرة، مشيرة إلى أن فكرة الخمس حلقات فكرة صحية جدا لكتابة السيناريو خاصة أن المط الكثير يدمر الدراما، لافته أنها تعتبر هذه النوعية من الدراما هي المستقبل وواقعية أكثر وتتماشى مع العصر الحالي والتطور الذي تشهده الصناعة.

كما أشارت إلى أن هذا لا يمنع من متعة مشاهدة الـ30 حلقة خاصة بشهر رمضان الكريم، وهناك مسلسلات تستحق الـ30 حلقة نظرًا لتمكن المؤلف دون مط أو تكرار وملل، مؤكدة أن في النهاية العمل الجيد يفرض نفسه بالساحة الفنية.