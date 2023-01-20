طبيبة نساء: لقاح «الفيروس الحليمي» يقي من الإصابة بسرطان عنق الرحم

كشف الدكتور سارة سعيد، أخصائي النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري، بمستشفي بلطيم النموذجي، أن سرطان عنق الرحم، هو سرطان يصيب الجزء السفلي من الرحم، وذلك نتيجة وجود نمو غير طبيعي للخلايا السرطانية المكونة لهذا الجزء، مشيرة إلى أن جميع السيدات معرضات للإصابة بسرطان عنق الرحم خاصة بعد بلوغهن عمر الـ 30 عاما فيما فوق.

أسباب الإصابة بسرطان عنق الرحم لدى السيدات

وأوضحت «سارة»، في تصريح لـ«للوطن»، أن الفيروس «الحليمي HPV»، يعتبر أحد أهم الأسباب وراء إصابة السيدات بسرطان عنق الرحم، فضلا عن النظافة الشخصية، والتدخين، ونقص المناعة لدى السيدات.

أعراض سرطان عنق الرحم للسيدات

وأضافت أن سرطان عنق الرحم لا تظهر أعراضه على المريض، خلال المراحل الأولية للإصابة ولكن من الممكن تعرض السيدة لنزيف مهبلي ليس له علاقة بوقت الدورة الشهرية، أو حدوث إفرازات مهبلية بشكل مستمر وروائح كريهة، علاوة على نقص الوزن وآلام في العظام، أو أسفل البطن.

طرق الوقاية من سرطان عنق الرحم

وأشارت أخصائي النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري، إلى أنه يجب أولا أخذ اللقاح ضد الفيروس الحليمى من سن 9 سنوات للفتيات، علاوة على ضرورة الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن وجود الورم، كما يجب علي السيدات ضرورة عمل فحص «pap Smear»، يفضل كل عام أو عامين، فذلك يساعد على اكتشاف أي تغيرات قد تحدث في عنق الرحم، مع ضرورة الالتزام بالنظافة الشخصية، والامتناع عن التدخين.

لقاح سرطان عنق الرحم

وأكدت أن اللقاح ضد الفيروس «الحليمي»، آمن وفعال ويعطى بواسطه الممارس الصحي من عمر 9 سنوات حتي 14سنة على جرعتين، كما يعطى بعد 15 سنة على ثلاث جرعات، جرعة أولى تليها الثانية بعد مرور شهرين، والجرعة الثالثة بعد مرور 6 أشهر من موعد الأولى، وذلك للوقاية من سرطان عنق الرحم.