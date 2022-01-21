كيفية التعامل مع سرطان عنق الرحم عند تشخيصه في ظل جائحة كورونا

فيروس الورم الحليمي البشري «HPV»، فيروس شائع جدًا يمكن أن يصيب العديد من الأشخاص بالسرطان، إذ يوجد أكثر من 100 نوع من فيروس الورم الحليمي البشري، لكن تم ربط 14 نوعا على الأقل، التى تسبب في الإصابة بسرطان عنق الرحم والآفات، ما قبل السرطانية في الجسم، وهذا مرض يمكن علاجه، إذا تم اكتشافه مبكرا، فستكون هناك فرص أكبر لبقاء المريض على قيد الحياة.

ويؤدي تأخير التشخيص، إلى الإصابة بسرطان العنق، لذا يجب إجراء الفحوصات الروتينية، على الرغم من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، فلابد من إجراء التحاليل الطبية التي يمكن أن تساعد في الاكتشاف المبكر للسرطان، ويمكن أن تنقذ حياة الآخرين، وفي حالة الإصابة بسرطان عنق الرحم، يجب معرفة مدى الخطورة الناتجة ومعرفة الأسباب التي أدت للإصابة، وفقا لما تم نشره على موقع «thehealthsite».

عوامل الإصابة بسرطان عنق الرحم الرئيسية

بعض عوامل الخطر الرئيسية التي قد تزيد من فرص الإصابة بسرطان عنق الرحم هي:

- عدوى فيروس الورم الحليمي البشري «HPV»

- تعدد الشركاء الجنسيين

- التدخين

كيف يجري كشف الفحص المبكر لسرطان العنق؟

من خلال التشخيص المبكر لسرطان عنق الرحم، يتم إجراء فحص مسحة عنق الرحم الروتيني، اعتمادا على نتائج فحص مسحة عنق الرحم، يُقترح إجراء فحص عنق الرحم بالمنظار المهبلي.

مراحل السرطان

يجري تحديد مراحل سرطان عنق الرحم عن طريق الفحص السريري، من أجل تحديد انتشار السرطان، يتم إجراء اختبارات التصوير مثل الأشعة السينية، والتصوير المقطعي، والتصوير بالرنين المغناطيسي، للتحقق مما إذا كان السرطان قد انتشر خارج عنق الرحم، أما إذا كان المريض مصابا بفيروس فيروس كورونا سيتم تأجيل هذه الاختبارات إلى أن يتم شفاء المريض من كوفيد-19.

العلاج والوقاية علاج سرطان عنق الرحم

يبدأ علاج سرطان عنق الرحم بالاكتشاف المبكر، عندما يجر الكشف عن سرطان عنق الرحم في المراحل المبكرة قبل أن يتطور كثيرا، يمكن علاج سرطان عنق الرحم من خلال الجراحة بمزيج من العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي اعتمادا على شدة السرطان أو مرحلته، في حالة الخضوع لعملية جراحية، من المهم اختبار كوورنا وفي حالة الإصابة بكوفيد سيتم تأجيل الجراحة للمريض.