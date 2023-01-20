«فردة الكاوتش» بأسعار تبدأ من 370 جنيها في بورسعيد.. وصاحب المصنع: نصدر لـ10 دول

قال المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع لإنتاج إطارات السيارات ببورسعيد، إن المصنع ينتج إطارات لمركبات مختلفة، بينها الدراجات النارية «التروسيكل والموتوسيكل»، وذلك بأسعار تنافسية.

حقيقة سعر الكاوتش 370 جنيها

وأضاف «جودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المصنع ينتج إطارات الدراجات النارية والتروسيكل والنقل الخفيف، بأسعار تبدأ من 370 جنيها لـ«الفردة»، وحتى 2290 جنيها.

وتابع رئيس مجلس إدارة المصنع، أن أسعار إطارات السيارات التي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي مؤخرا حقيقية، وبالفعل تبدأ من 370 جنيها لـ«فردة كاوتش الموتوسيكل»، ولكن بسعر المصنع أي الجملة، ويمكن للمواطنين شراء إطارات الكاوتشوك بأسعار مخفضة من خلال منافذ بيع المصنع في بورسعيد وعدد من المحافظات والتي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأوضح أن ضخ المصنع للإطارات في السوق المحلي بدأ منذ عامين و3 أشهر، وهو المصنع الوحيد الذي يضخ إنتاجه المحلي في مصر، مؤكدا أن هذه الصناعة ينفرد بها المصنع في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط.

تصدير الإطارات إلى 10 دول

ويتم تصدير الإطارات حاليا إلى 10 دول، وهي للمغرب وتونس والجزائر وكينيا والسودان واليمن والعراق وسوريا وتركيا وباكستان، وخلال 4 أشهر سيتم التصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول خطوط الإنتاج الخاصة بالمقاسات الأمريكية قريبا.

وأوضح «جودة» أن مصنع إطارات السيارات يضم 5 خطوط لإنتاج إطارات الدراجات النارية «الموتوسيكل والتروسيكل».

مجمع المصانع على مساحة 75 ألف متر

كما أوضح «جودة» أن مجمع تصنيع الإطارات مقام على مساحة 75 ألف متر مربع، وحاصل على شهادات (iso 90111/2015 - iso 1400/2019)، وشهادة الجودة والمواصفات المصرية (iso9001)، وشهادة (dot) الأمريكية (Department of Transportation)، وشهادة (e mark) الأوروبية، والنوهاو من أكبر الشركات الألمانية والتدريب لمدة عام تحت إشراف الخبراء الألمان، كما أن المنتج منافس للفئات الأولى (a clas)، وبأسعار ليس لها منافس.

وأكد رئيس مجلس إدارة المصنع، أنه يتم حاليا تصنيع الإطارات الخارجية للدراجات النارية والسيارات الفان السوزوكي وسيارات الجولف والبيتش باجي ومقطورات الخدمات واليخوت والجرارات الزراعية وماكينات قص الزرع والفور كليفت والنقل الخفيف، وسيتم تغطية جميع مقاسات الدراجات النارية خلال شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى إنتاج إطارات الملاكي آخر العام.

كما كشف «جودة» وجود مصانع أخرى داخل مجمع المصانع، وهي مصنع بالون الهواء الداخلي لجميع الإطارات، ومصنع قطع الغيار المطاطية، ومصنع باتش اللحام، ومصنع مادة اللحام، ومصنع المطاط، مشيرا إلى أنه تم تسمية المصنع بهذا الإسم ويعني الأهرامات للتأكيد على الحضارة المصرية عبر العصور، مؤكدا أن مصر قامت بتصينع إطارات السيارات منذ الستينات من القرن الماضي، من خلال مصنع نسر للإطارات.