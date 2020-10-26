قطاع الأعمال: مصنع جديد لإنتاج نصف احتياجات مصر من إطارات السيارات

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة النقل والهندسة تنتج مقاسًا أو مقاسين لسيارات الركوب، ومقاسًا واحدًا من إجمالي 5 مقاسات في الجرارات الزراعية.

واضاف "توفيق"، خلال حوار خاص مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، على شاشة "TeN": "تفكيرنا الطبيعي كان إنتاج 5 مقاسات في مصنع جديد بالعامرية، وعمومًا فإننا ننتج 1.1 مليون إطار في السنة، منها مليون إطار للأتوبيسات، بينما يستهلك السوق 15 مليون إطار".

وتابع: "الهيئة العربية للتصنيع أعلنت عن إمكانية تدشين مصنع لصناعة الإطارات، مع العلم أن الاستشاري الخاص بالشركة هو نفسه الذي يخص شركة النقل والهندسة، ولذلك قررنا إنشاء شركة لإنتاج إطارات سيارات الركوب والجرارات الزراعية، وبهذا ينتج مصنع العامرية أكثر من مليون إطار لتقليل فجوة الاستيراد، ونحن الآن ندشن شركة قابضة بالمشاركة مع الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي ووقعنا مذكرة منذ 3 أسابيع".

وأردف: "هدف المصنع إنتاج 7.7 مليون إطار، أي أنه يوفر 50% من احتياجاتنا، وذلك على مرحلتين، الأولى تستغرق عامين بداية من توقيع العقد منذ 3 أسابيع، بعدها سنزيد الـ5 ملايين إلى 7.7 مليون، واتفقنا على براند النسر لكي يكون رمزًا للشركة".