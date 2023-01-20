إجراء 55 ألف جراحة خلال عام ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمنوفية

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية العمل للقضاء على قوائم الانتظار، وفق خطة الدولة المصرية والمبادرة الرئاسية، حيث تم إجراء آلاف العمليات الجراحية للمواطنين.

القضاء على قوائم الانتظار في المنوفية

وقال الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن عدد الحالات التي تم إجراء عمليات لها ضمن مبادرة قوائم الانتظار العام الماضي بلغت 55 ألفا و180 حالة، مقسمة بين خدمات عناية عامة وعناية قلب وعناية أطفال وحضانات، وذلك خلال الفترة بين يناير 2022 ويناير 2023، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة بإدارة الطوارئ والرعاية الحرجة.

أنواع العمليات للقضاء على قوائم الانتظار

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم إجراء 2046 حالة قسطرة قلبية، و2525 حالة رمد في مستشفيات شبين الكوم ومنوف وأشمون وبركة السبع، وفي مجال عمليات المخ والأعصاب تم إجراء 244 بكل من مستشفى المخ والأعصاب بميت خلف، ومستشفى زاوية الناعورة.

وأوضح أن من بين عمليات القضاء على قوائم الانتظار، تم إجراء 6 عمليات أورام، و112 عملية للعظام، كما تم إجراء 12 حالة مختلفة بمستشفى منوف العام، بإجمالي بلغ 4945 حالة.