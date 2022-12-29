رابط التقديم لوظائف وزارة الصحة في 24 محافظة.. اعرف الشروط والمستندات

أعلنت وزارة الصحة حاجتها لـ231 سائقا للعيادات المتنقلة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة، بنظام التعاقد، في عدد من المحافظات من بينها المنيا، وأسيوط والقاهرة ودمياط، وبدأ التقديم في 27 ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن ينتهي يوم 10 يناير 2023.

ونشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك»، رابط التسجيل (من هنا) وبيانًا جاء فيه، أن وزارة الصحة تعلن عن حاجتها للتعاقد مع 231 سائق للعيادات المتنقلة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة.

ويشترط بعد التعاقد الالتزام بالإدارة الصحية التي سيتم توزيع السائق عليها بمحافظات: الشرقية - القليوبية - كفر الشيخ - بني سويف - الوادى الجديد - المنيا - أسيوط - القاهرة - دمياط - سوهاج - قنا - الدقهلية - المنوفية - الإسماعيلية - مطروح - الفيوم - الجيزة - البحر الأحمر - أسوان - الإسكندرية - الأقصر - البحيرة - الغربية - جنوب سيناء.

المهارات المطلوبة للتقدم لوظيفة سائق عيادات

1- قيادة العيادة المتنقلة بمهارة في المهام التي يكلف بها من قبل إدارة تنظيم الأسرة.

2- حسن السلوك في التعامل مع الرؤساء والزملاء والجمهور.

3- استلام العيادة المكلف بقيادتها والتأكد من صلاحيتها للعمل، والقيام بعمل الصيانة الدورية للعيادة المتنقلة والحفاظ على نظافتها والاحتفاظ بها في حالة جيدة.

4- الإبلاغ عن أي أعطال بالعيادة المتنقلة.

المستندات وشروط المتقدمين لسائق عيادات متنقلة

1- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما.

2- الحصول على مؤهل متوسط على الأقل.

3- المستندات المطلوبة الرقم القومي وجه أول وثاني سارية.

4- رخصة قيادة سارية درجة تانية على الأقل.

5- أصل نتيجة سحب عينة تعاطى المخدرات بتاريخ لاحق لتاريخ الإعلان.

6- صورة من إيصال الإيداع وصحيفة الحالة الجنائية سارية موجهه للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو وزارة الصحة والسكان (وجهين بحسب الأحوال).

7- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية.

ملاحظات مهمة أثناء التسجيل

1- أصل نتيجة سحب عينة تعاطي المخدرات تكون بتاريخ لاحق لتاريخ الإعلان من إحدى الجهات التالية: المعامل المركزية بوزارة الصحة أو أحد فروعها بالمحافظات – مستشفيات الصحة النفسية – معامل صندوق مكافحة الإدمان بالمحافظات.

2- يتم رفع المرفقات جميعاً بالألوان، ورفع الملفات بصيغة jpg فقط، ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

2- يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها، وفي حالة عدم مطابقتها للشروط المطلوبة سيتم رفض الطلب.

3- يتعين عدم البدء في إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات.

4- الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بعد إتمام عملية التسجيل.