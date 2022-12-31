وظائف وزارة الصحة الجديدة.. تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن وظائف جديدة بنظام التعاقد لـ 231 سائق، للعمل فى العيادات المتنقلة بقطاع السكان وتنظيم الأسرة، مشيرة الى أن وظائف وزارة الصحة، تتضمن سائقين للعيادات موزعة على بعض المحافظات التي جاءت على النحو التالي:

- محافظة الشرقية.

- محافظة القليوبية.

- محافظة المنيا.

- محافظة أسيوط.

- محافظة الفيوم.

- محافظة الجيزة.

- محافظة الأقصر.

- محافظة مطروح والفيوم.

- محافظة الإسكندرية.

- محافظة أسوان.

- محافظة الغربية وجنوب سيناء.

- محافظة القاهرة.

وظائف وزارة الصحة

وعن شروط وظائف وزارة الصحة الجديدة، أشارت الوزارة الى أنها تتضمن التالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمره عن 45 عام.

- أن يكون محمود السيرة ولا يوجد عليها أي أحكام سابقة.

- أن يكون حاصل على مؤهل متوسط.

- التقديم يكون فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- اجتياز الاختبار الطبي المقرر له.

- أن يلتزم بالعمل في الإدارة الصحية التابعة لمحافظته.

الأوراق المطلوبة لوظائف وزارة الصحة

وفيما يتعلق بالأوراق المطلوبة، أوضحت وزارة الصحة والسكان أنها:

- صورة شخصية بشرط أن تكون حديثة. - بطاقة رقم قومي سارية. - رخصة قيادة سارية درجة ثانية على الأقل - الحالة الجنائية. - المؤهل الدراسي. - الموقف من الخدمة العسكرية. - نتيجة سحب عينة تعاطي المخدرات.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن آخر تقديم على وظائف الصحة الجديدة مستمر حتى 10 يناير المقبل، والطلبات مستمرة بداية من هذا الأسبوع، شريطة توافر كافة المستندات والشروط.