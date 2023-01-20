وزير الإنتاج الحربي يبحث مستجدات التعاون مع شركة أمريكية لمعالجة المياه

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، «ناثان لوبس»، نائب رئيس شركة «نالكو ووتر»، الأمريكية، بحضور المهندس زياد عمران المدير الإقليمي للشركة، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار الوزير إلى أن اللقاء استهدف متابعة الموقف التنفيذي والخطوات المستقبلية للتعاون المشترك في مجال معالجة وتنقية المياه في مصر باستخدام مادة «البيوريت»، في إطار بروتوكول التعاون الموقّع في نوفمبر 2021 وعقد الاتفاق الموقع في أبريل 2022 بين شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة «مصنع 18 الحربي»، وشركة «نالكو ووتر»، للتعاون في تصنيع وتشغيل منظومة البيوريت.

تكامل استراتيجية معالجة المياه

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن التعاون بين الجانبين يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكاتف كافة أجهزة الدولة المعنية لتكامل استراتيجية معالجة المياه لتتوافق مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه والاستفادة المثلى من الموارد المائية المتاحة.

وأكد حرص وزارة الإنتاج الحربي على امتلاك القدرة في هذا المجال وكذا توظيف كافة الإمكانات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تطوير معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

بنية تحتية مائية مستدامة اقتصادياً وبيئياً

وأضاف أن الشركة «مصنع 18 الحربي»، التابعة للوزارة متخصصة في العديد من المجالات من بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما في ذلك كلورات الصوديوم وبيروكسيد الهيدروجين المستخدم في إنتاج مادة البيوريت، مشدداً أن هذا التعاون المشترك يستهدف تقديم بنية تحتية مائية مستدامة اقتصادياً وبيئياً لمصر ويساهم في إنتاج مياه مطابقة للمواصفات وبتكلفة مناسبة وذلك من خلال توطين تكنولوجيا تصنيع مادة البيوريت بمصر.

وأشار الوزير إلى أن مادة البيوريت تعد أحدث طرق تكنولوجيا التنقية والمعالجة الكيميائية للمياه على مستوى العالم وهي مادة آمنة على صحة الإنسان، معرباً عن سعادته بالتعاون الناجح بين الجانبين في هذا المجال حيث سبق الاستعانة بتلك المادة الحديثة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية بلانة بمحافظة أسوان والتي كان لها نتائج ممتازة كانت الدافع وراء التوسع في تطبيقها بالمزيد من المحطات، كما تعاونت الوزارة مع شركة نالكو ووتر الأمريكية لتطوير نظام المعالجة بأحواض الأكسدة بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ مما أدى إلى القضاء على التحديات البيئية التي واجهتها.

تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية المصرية

من جانبه أعرب ناثان لوبس نائب رئيس شركة «نالكو ووتر»، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما تمتلكه شركاتها من قدرات وإمكانيات تصنيعية وفنية وبشرية متميزة تساهم في نجاح التعاون المشترك، لافتاً إلى أن التعاون بين الجانبين يستهدف تعظيم الاستفادة من القدرات الصناعية المصرية المتاحة لزيادة المكون المحلي في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي بمصر.

وأشار إلى أن التعاون مع الوزارة - ممثلا في شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة - يمهد الطريق للشركات الأمريكية للقيام بدور رئيسي في مجال معالجة المياه في مصر وزيادة الاستثمارات الأمريكية في المشروعات المنفذة في هذا القطاع، مضيفاً أن الشركة متخصصة في توريد المواد الكيميائية ومعدات معالجة المياه والتكنولوجيا والخدمات المتعلقة بها.

وأوضح المهندس زياد عمران المدير الإقليمي لشركة «نالكو ووتر»، وصاحب الابتكار العالمي أن الشركة أمينة وحريصة على توطين الصناعة، موضحا أن التعاون الناجح مع وزارة الإنتاج الحربي في مجال معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام البيوريت هو نتاج مجهودات حثيثة بُذلت على مدار أكثر من عامين شملت العديد من التجارب المعملية والحقلية والخضوع لتقييمات والحصول على موافقات من عدة جهات متخصصة بالدولة منها اللجنة العليا للمياه التابعة لوزارة الصحة والسكان والمركز القومي للبحوث وجهاز تنظيم مياه الشرب بهدف الوصول إلى أفضل الطرق الآمنة التي تمكننا من معالجة المياه لإعادة استخدامها في العديد من المجالات لتنفيذ خطط التنمية التي وضعتها الدولة، كما تم تنفيذ هذه المشروعات الناجحة بالتنسيق والتكامل مع عدة جهات بالدولة على رأسها وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وعبّر عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتوطين هذه التكنولوجيا الحديثة وتنفيذ المزيد من الشراكات الناجحة في مجال استخدام البيوريت لمعالجة المياه خاصةً في ضوء ما تتميز به شركات الإنتاج الحربي من سرعة ودقة في تنفيذ المشروعات التي تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقاً للمقاييس العالمية.

نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار إستراتيجية العمل بالوزارة وهي الانفتاح على التعاون مع كافة الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات حول العالم في مختلف المجالات داخل شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مضيفاً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في المشروعات التي تساهم في تقديم خدمات أفضل لمعالجة مياه الصرف الصحي إيماناً بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له وللأجيال القادمة.

حضر اللقاء المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير للصناعات الكيميائية ومعالجة المياه، ومحمد فؤاد مترجم الوزير، ومحمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، والمهندس ممدوح بدوي المشرف على القطاعات الفنية بالهيئة، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة «مصنع 18 الحربي»، والمهندس محمد شعبان قطاع المتابعة الفنية، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.