«الداخلية»: استمرار مبادرة «كلنا واحد» لبيع السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية يناير 

أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة كلنا واحد، تحت رعاية رئيس الجمهورية، مؤكدة في بيان صحفي، أنها ستستمر حتى نهاية شهر يناير الجاري، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 60%.

وأشارت الوزارة إلى أن استمرار المبادرة يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، موضحة أن السلع ستطرح في المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى الاتفاق مع مسئولي 5 كيانات كبرى وموردين على إطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة في المناطق الأكثر احتياجاً بعدد من المحافظات.

وأكدت مواصلة الدفع بسيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية عالية الجودة، لطرحها على المواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.