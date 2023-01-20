ندوة بـ«بيطري الشرقية» عن أهمية تناول غذاء حيواني آمن وصحي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع، من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ندوة إرشادية عن سلامة الغذاء

ونظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية «إدارة الإرشاد بالمديرية بالإشتراك مع إدارتى حى ثان و مدينة الزقازيق البيطرية»، ندوة إرشادية عن سلامة الغذاء بعنوان «صحة و سلامة المواطنين من خلال غذاء من أصل حيواني آمن وصحي»، بحضور علاء حنيش مدير عام مجمع الإعلام بالشرقية، وداليا صلاح أخصائية الإعلام بالمجمع ومشاركة عدد كبير من المواطنين، بمجمع الإعلام بالشرقية.

تقديم بعض الإرشادات و النصائح للتغذية الآمنة

بدأت فعاليات الندوة بمحاضرة للواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري عن ضرورة التوعية الإرشادية لنشر الوعى الطبى البيطري، كما ألقت الدكتورة إيمان محمد حسين إدارة الإرشاد بالمديرية، محاضرة تحدثت فيها عن أهمية تناول غذاء صحي من أصل حيواني آمن وصحي وشروط التغذية السليمة، وتقديم بعض الإرشادات والنصائح للتغذية الآمنة و الصحية وجهود الدولة ممثلة فى مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي للمواطنين من خلال الإدارات المختصة.

وقدمت الدكتورة داليا منير، إدارة مدينة الزقازيق البيطرية، محاضرة عن سلامة الألبان ومنتجاتها والمسببات المرضية التي تنتقل عن طريق الألبان وكيفية الوقاية منها وجهود المديرية لتوفير لبن خالي من المسببات المرضية وطرق وصول المسببات المرضية للبن وكيفية الوقاية منها وتقديم الإرشادات والنصائح الهامة.

وألقت الدكتورة فاطمة عبد الحميد، إدارة حي ثان الزقازيق البيطرية، محاضرة عن سلامة اللحوم والمسببات المرضية التي تنتقل عن طريق اللحوم ومصنعاتها وكيفية الوقاية منها وجهود المديرية لتوفير اللحوم ومصنعاتها خالية من المسببات المرضية، وطرق وصول المسببات المرضية للحوم وكيفية الوقاية منها وتقديم الإرشادات والنصائح الهامة.