رئيس جامعة المنصورة: نسعى لزيادة إنتاج الوحدات المختلفة وتوفير غذاء آمن

أشاد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بالجهود المبذولة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمركز الوحدات الإنتاجية لمزرعة كلية الزراعة بقلابشو مركز بلقاس بالدقهلية، مؤكدا أهمية زيادة إنتاج الوحدات الإنتاجية المختلفة وتوفير غذاء آمن بمواصفات قياسية للصحة العامة لسد احتياجات مختلف القطاعات بالجامعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمدن الجامعية والمستشفيات والمراكز الطبية في إطار خطة جامعة المنصورة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمدن الجامعية والمستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، حضر جولة في الوحدات الإنتاجية بكلية الزراعة كل من الدكتور محمد شطا عميد كلية الزراعة والدكتور متولي أبو سريع وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور شادي محمد الشهاوي مدير المركز والدكتورة هيام محمد أبو المعاطي مدير وحدة إنتاج الدواجن والدكتورة دينا مندوه فتحي مدير وحدة النحل.

مزرعة كلية الزراعة جامعة المنصورة

وشملت الجولة تفقد مزارع المركز وعرض وحدات المركز المختلفة ومنها المزارع النباتية، التي تشمل صوب الفلفل والخيار وأشجار جوافة، فول بلدي، أراضي يتم تجهيزها لزراعة البطيخ والنخيل المثمر، إضافة إلى حوالي 800 فسيلة تم زراعتها هذا العام، كما تفقد المزارع السمكية التي تنتج أنواع مختلفة من الأسماك ومزرعة الدواجن التي تشمل عنبرين تم تجهيزهما لإنتاج البيض، كما تفقد المنحل جاري إعادة صيانته ودخوله العملية الإنتاجية.

كلية الزراعة بها كوادر علمية تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي

وأكد الدكتور محمد شطا أن المزرعة تقدم خدمات تعليمية وتدريبية عملية وبحثية وكذلك توفير موارد ذاتية وإنتاجية للجامعة، لافتا إلى أن كلية الزراعة بها كوادر علمية تستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي للجامعة من خلال الأبحاث العلمية لتطوير وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية وأشجار الفاكهة وتوفير مصادر الإنتاج الحيواني والداجني.