أسعار الفاكهة في محلات التجزئة وسوق العبور اليوم.. البرتقال بـ4 جنيهات

كشف سوق العبور، اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، من خلال موقعه الرسمي الإلكتروني عن جميع أسعار الفاكهة والخضروات.

ونعرض فيما يلي أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم 18 يناير الجاري وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للسوق، كما يلي:

تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 17 و20 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

البلح الرملي بين 4 و6 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

الجوافة في العبور بين 6 و7 جنيهات.

العنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البرتقال بين 5 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة

ووفق جولة «الوطن»، في الأسواق المختلفة سجّلت أسعار الفاكهة اليوم، تباينا في الأسواق، كما يلي:

تراوح سعر الرمان اليوم بين 12 و15 جنيهًا.

كما تراوح سعر البرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الفراولة بين 15 حتى 20 جنيهًا.

وسجل كيلو البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو من التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا.

كما تراوح سعر كيلو الموز بين 12.5 و15 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو من اليوسفي نحو 10 جنيهات.

سجل البرتقال البلدي اليوم نحو 7 جنيهات.

كما سجل كيلو من الجوافة نحو 15 جنيهًا.