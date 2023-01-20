«سي إن إن»: أمريكا تنتظر فوضى اقتصادية حال تخلفها عن سداد الديون

بلغت الولايات المتحدة الأمريكية سقف الدين الذي حدده الكونجرس، أمس الخميس، ما أجبرت وزارة الخزانة على البدء في اتخاذ إجراءات غير عادية لتمكين الحكومة من دفع فواتيرها، مع تصعيد الضغط على الكابيتول هيل لتجنب التعثر الكارثي عن السداد.

وطالب الجمهوريون المتشددون، الذين يتمتعون بنفوذ هائل في مجلس النواب بسبب الأغلبية الضئيلة للحزب، بربط رفع سقف الاقتراض بتخفيض الإنفاق، بحسب تقرير لشبمة «سي إن إن» الأمريكية.

البيت الأبيض: لن نقدم تنازلات بشأن رفع سقف الديون

ورد البيت الأبيض بأنه لن يقدم أي تنازلات أو يتفاوض بشأن رفع سقف الديون، وبينما أصبح حل مشكلة سقف الديون بشكل مباشر في أيدي المشرعين، تتزايد المخاوف من أن سياسة حافة الهاوية الحزبية، قد تؤدي إلى تخلف الأمة عن سداد ديونها لأول مرة على الإطلاق، أو الاقتراب بشكل خطير من ذلك.

وكتبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في رسالة إلى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، تبلغه فيها أن ديون البلاد المستحقة عند حدودها القانونية البالغة 31.4 تريليون دولار، وأن الخزانة ستنفذ إجراءات استثنائية حتى لا تتخلف عن سداد ديونها، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي، والاستقرار المالي العالمي والعديد من الأمريكيين.

وقالت إن الإجراءات ستستمر حتى الخامس من يونيو المقبل، مضيفة : «الكونجرس يشتري بعض الوقت، ولكن إلى متى يمكن أن تستمر الإجراءات الاستثنائية الخاضعة لـقدر كبير من عدم اليقين؟»، حيث شددت على أنه من الصعب التنبؤ بالالتزامات المالية التي يتعين على الحكومة الفيدرالية دفعها.

يأتي هذا الإعلان بعد التحذير الذي أرسلته يلين الأسبوع الماضي بشأن اقتراب حد الديون من السقف الموضوع، لكن رسالتها فشلت في إثارة نقاش بين الحزبين حتى الآن، وبدلاً من ذلك، أعاد الجمهوريون والديمقراطيون التأكيد على مواقفهم الصارمة خلال الأسبوع الماضي.

كولينز: مجرد شبح عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها يضر بالاقتصاد

ومن جهته، دعا مدير المجلس الاقتصادي الوطني برايان ديزي الكونجرس، مرارا إلى الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة من خلال زيادة سقف الديون، محذرا من «الفوضى الاقتصادية» التي قد تحدث إذا فشل الكونجرس في القيام بذلك.

وقال ديس لكيتلان كولينز في برنامج هذا الصباح على شبكة CNN: «هذا يتعلق بالاستقرار الاقتصادي مقابل الفوضى الاقتصادية»، واصفا الأمر بـ«الالتزام الأساسي والأساسي للكونجرس»، محذرا من أنه «حتى مجرد شبح عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها يضر بالاقتصاد».