«الخزانة الأمريكية»: إنهاء الأزمة الأوكرانية ضرورة أخلاقية

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن إنهاء الأزمة الأوكرانية، ضرورة أخلاقية، مضيفة أن أفضل سبيل لإصلاح الاقتصاد العالمي هو إنهاء الأزمة، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إطلاق 5 صواريخ «هيمارس» على قرية «سابوفك»

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب الجوي في 7 مناطق، بينها خاركيف وأوديسا وميكولاييف بالإضافة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة «كييف» في جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين، و«مقاطعة خيرسون».

ومساء أمس الأحد، أطلقت القوات الأوكرانية، 5 صواريخ «هيمارس» الأمريكية على قرية «سابوفك» بجمهورية «لوجانسك» الشعبية التي ضمتها روسيا إلى أراضيها في وقت سابق على إثر استفتاء.

بدوره، أشار صحفي يدعى كون كوجلين، في مقال بصحيفة «تليجراف» البريطانية، إلى خشية الدول الغربية، من انتهاء الأمر بالأسلحة الحديثة الموردة إلى «كييف» في الأيدي الخطأ.

بن والاس: «موسكو» بعيدة كل البعد عن الاستسلام

وفي بريطانيا، قال وزير الدفاع، بن والاس، إن الأزمة تتطور حاليا لصالح «كييف»، محذرا من المبالغة في الشعور بالفرح، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأضاف بن والاس، أنه سيكون من الحماقة اعتبار انسحاب روسيا من «خيرسون» نهاية الأزمة، وأوضح الوزير البريطاني، أن «موسكو» بعيدة كل البعد عن الاستسلام.

اقتصاديا، قال دبلوماسيون غربيون، إن السلطات في إيارن، تستعد لتسليم «موسكو» مخططات سلاح للتهرب من العقوبات المفروضة ضد روسيا، على خلفية الأزمة الأوكرانية المتمثل بالشبكة المالية السرية، وفقا لما ذكرته صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.