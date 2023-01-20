إجراءات استثنائية في أمريكا بعد وصول سقف الدين لـ31.4 تريليون دولار

خلال أسبوع واحد فقط أصبح تحذير وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، واقعا مخيفا تمر به الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب وصول الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار.

وبحسب تقرير لـ«فوربس»، تستعد الوزارة الأمريكية لاتخاذ «تدابير استثنائية» لمنع تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الديون، بينما يظل الجمهوريون والبيت الأبيض في مأزق بشأن صفقة على رفع حد الدين.

وأضافت «فوربس» في تقريرها: «مصطلح التدابير الاستثنائية يشير إلى الحيل المحاسبية التي يمكن لوزارة الخزانة استخدامها لمنع الحكومة من التخلف عن سداد ديونها، بما في ذلك نقل الأموال من وكالة إلى أخرى عند استحقاق المدفوعات وتعليق بعض الاستثمارات الجديدة».

من جهتها وجهت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، في خطاب إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، الأسبوع الماضي، أنها تستطيع تعليق الاستثمارات الجديدة في صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية وصندوق المزايا الصحية لمتقاعدي الخدمة البريدية، ووقف إعادة الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، وهي خطوات بعضها من شأنه أن يمنع الحكومة الأمريكية من زيادة ديونها.

تعليق الاستثمارات الجديدة في صندوق التقاعد والعجز للخدمة المدنية

وأضافت: «استخدام تدابير استثنائية سيسمح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها لفترة محدودة فقط لذلك، من الضروري أن يرفع الكونجرس أو يعلق حد الديون في الوقت المناسب»، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لها موعد نهائي، حيث قدرت يلين أن الخزانة الأمريكية ستنفد من الحيل المحاسبية وستصل إلى «تاريخها المحدد» بحلول منتصف مايو المقبل، اعتمادا على مقدار الإيرادات التي تجمعها الحكومة الأمريكية من الضرائب في فترة الربيع.

كيف يمكن منع التخلف عن السداد؟

يحتاج مجلس النواب الأمريكي والذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى الموافقة على مشروع قانون يرفع سقف الديون ويمنح الحكومة الأمريكية الإذن بالاقتراض قبل أن تصل وزارة الخزانة إلى «X-Date»، وهو اليوم الأخير والسابق مباشرة للوصول إلى سقف الدين والذي تتوقعه وزارة الخزانة الأمريكية.