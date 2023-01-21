مهرجان دجاج الزينة في مصر.. سعر الفرخة يصل لـ30 ألف جنيه وكأس لأفضل مربي

هل سمعت عن دجاج الزينة؟ هل تعلم أن أسعارها قد تتجاوز 30 ألف جنيه؟ أترغب في اكتشاف تلك المملكة العجيبة؟ نقدم لك تفاصيل وكواليس هذا العالم، من خلال لقاءات داخل مهرجان ديوك الزينة، مدينة طنطا في محافظة الغربية، الذي يقام للمرة الثانية للمرة الثانية على مستوي الجمهورية، بتنظيم مجموعة من مربي طيور الزينة، وبمشاركة 70 مربيا للدجاج غير المألوف للعيون.

حكاية مهرجان دجاج الزينة

يقول ياسر دقادوس، أحد منظمي المهرجان وعضو لجنة التحكيم، إن المهرجان يعد الثاني على مستوى الجمهورية، ويقام كل عام داخل محافظة مختلفة، من أجل تطوير مهنة تربية دجاج الزينة، ودعم الهواه والمبتدائين، إذ تشهد عدد كبير في مصر من مربي طيور الزينة علي مستوى خبرة عالي، لافتا إلى أن دجاج الزينة موجود في مصر منذ 20 عاما.

يؤكد دقادوس لـ«الوطن»، أن هناك إقبال كبير من الشباب على تربية طيور الزينة، واستيراد بعض الأنواع من الخارج، وهناك أنواعا كثيرة أصبحت موجودة داخل مصر، مشيرا إلى أن المعرض ينظم بالجهود الذاتية.

شروط الاشتراك في مهرجان طيور الزينة

عن الشروط الواجب توافرها لدخول المهرجان، يوضح عضو لجنة التحكيم، أن يكون الدجاج إنتاج محلي، وأن يكون من طيور الزينة، مضيفا أنه يتم تحديد الفائزين بناء على جمال الفرخة وقوامها ونوعها، متابعا: «هدفنا حاليا الوصول إلى العالمية، وهناك دول اقتصادها قائم على ذلك، مثل البرازيل».

معايير تقييم دجاج الزينة

يؤكد باسم سلامة أحد أعضاء لجنة التحكيم، أنه يتم تقييم الفراخ بناء على المواصفات الجمالية للطير، من حيث اللون والشكل، مشيرا إلى أن الأصناف الموجودة في المعرض، هي: براهمة، سرما، جافا، سبيل بوت، قطني، كوشن قزم، فتنامي، حجازي، لا مبورجيني، وشابوه، كسامو قزم، سلطان عماني، جيرسي، وين دوت، وأنواعا أخرى.

أسعار طيور الزينة وأنواعها

يشير أسامة حامد أحد المنظمين وعضو لجنة التحكيم، أنه يتم منح شهادات تقدير للمشاركين، وكأس للحاصل على المركز الأول، ودرع للثاني والثالث، موضحا أن أسعار الفراخ المعروضة داخل المعرض، تراوحت بين 3 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه، لافتا إلى أن فراخ الزينة، يتم استيرادها من الخارج، والعمل على تأصيلها داخل مصر، وإنتاج فراخ زينة محلية ذات ألوان جديدة، من خلال تطوير الجينات الوراثية.

وتنقسم طيور الزينة، إلى إنتاج اللحم، وإنتاج بيض، وثنائي الغرض لحم وبيض معا، وجميعها تصلح للأكل، وهناك بعض الأنواع يصل وزنها إلى 8 كيلوجرامات، وأنوع من الفراخ يسمي لامبورجيني، وزنها لا يتعدى كيلو ونصف جرام، يبلغ سعرها 7 آلاف جنيه، ولحمها وعظمها لونه أسود، ويقدم كوجبة في المطاعم بسعر 12 ألف جنيه.

وهناك انواع من الفراخ تسمي البراهمة، يبلغ سعر الأسرة 45 ألف جنيه، عند استيرادها من الخارج، وتكون عبارة عن ديك ودجاجتين، والآن بعد إنتاجها محليا داخل مصر، بلغ سعرها نحو 25 ألف جنيه للأسرة، بحسب عضو لجنة التحكيم.