أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت في الأسواق

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء وبعض مشتقاتها من اللحوم البيضاء، في المزارع والمحلات التجارية في الأسواق اليوم.

وفي السطور التالية، أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت الموافق 21 يناير.

أسعار الفراخ البيضاء

وفيما يلي تعرض «الوطن» أبرز أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزراع.

كما تراجع سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 48 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 53 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو بالمزرعة ليسجل 60 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 64 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة اليوم إلى نحو 54 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 58 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة اليوم نحو 65 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

- كما سجل سعر الديك الرومي الأبيض اليوم نحو 75 جنيهاً بالمزرعة و80 جنيهاً للمستهلك.

كما وصل سعر الديك الرومي البلدي بالمزرعة إلى سعر 80 جنيهاً، ويصل سعره في المحلات إلى نحو 85 جنيهاً .

أسعار البط اليوم

- سجل سعر كيلو البط البلدي اليوم نحو 80 جنيها، ويباع في المحلات اليوم نحو 85 جنيها.

- بلغ سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم نحو 40 جنيها، فيما يصل للمستهلك بسعر 45 جنيها.

- وسجل سعر كيلو البط المولار اليوم نحو 50 جنيها، بينما يباع في المحلات بسعر نحو 55 جنيها.

- سجل سعر كيلو البط المسكوفي اليوم نحو 70 جنيها، ويصل للمستهلك بسعر 75 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

- سجّل سعر الديك الرومي الأبيض اليوم نحو 75 جنيها للكيلو بالمزرعة، ويصل إلى المستهلك بـ80 جنيها.

- سجل سعر الديك الرومي البلدي بالمزرعة اليوم نحو 80 جنيها، ويصل للمستهلك بـ85 جنيها.