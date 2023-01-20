قمم فوق العادة.. «دعوة للوحدة» في مباريات الأهلي والزمالك

واحدة من أفضل اللقطات التى عبرت عن الروح الرياضية، وجاءت فى لقاء ودى بين الأهلى والزمالك خلال مبادرة فى حب مصر، فقد فوجئ مشاهدو المباراة فى المدرجات وعبر الشاشات، بأن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء الحالى، يتوجه لحسن شحاتة، نجم الأبيض السابق، قبل صافرة بداية اللقاء، ويمسك كل منهما يد الآخر، ويتوجهان سويا إلى جمهور الأهلى لتحيته وتهدئته، ثم توجها إلى جمهور الزمالك أيضاً وفعلا الأمر ذاته، وذلك فى تصرف أظهر الكثير من الروح الرياضية بين اللاعبين، ويدل على المحبة والمودة بين الخطيب وشحاتة بعدما أرسل ذلك التصرف رسالة للجماهير بضرورة التحلى بالروح الرياضية، وعدم الانسياق وراء عوامل الشحن الجماهيرى والابتعاد عن الروح الرياضية.

الوفاء المشترك 2005

اجتمع لاعبو الأهلى والزمالك على كلمة واحدة خلال هذه القمة، وهو أن الحفاظ على اللاعبين وسلامتهم أهم من أى شىء آخر، حتى النتيجة ذاتها، ذلك بعدما خلع محمد عبدالوهاب، الراحل عن عالمنا فى الوقت الحالى ونجم الأحمر السابق، القلوب على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى دون تدخل عنيف أو كرة مشتركة مع لاعبى المنافس ليسقط أرضاً، الأمر الذى وضع اللاعبين من القطبين فى حالة تكاتف على أمل تعافى اللاعب بسرعة، فى وقت انخلعت فيه قلوب أنصار جماهير مصر بشكل عام وعشاق الأحمر بشكل خاص، على هذا السقوط المدوى للاعب، والذى أثار علامات التعجب والاستفهام، قبل سقوط هو الأخير للاعب عقب شهرين من هذه المواجهة، وافته خلاله المنية وفاضت روحه الطاهرة بملعب التتش بالجزيرة.

قمة أبريل 2021.. لا للخروج عن النص

«مصر أولاً.. لا للتعصب» فى ليلة رمضانية رائعة خلال شهر أبريل، ارتسمت صورة رائعة بين لاعبى وجماهير القطبين، وذلك بعد رسالة توعية للجماهير الكروية بنبذ التعصب، وإعلاء قيم المحبة، والروح الرياضية، ما دعا اللاعبين والأجهزة الفنية فى الفريقين لمساندة هذه المبادرة ودعم تلك المعانى السامية، من أجل توجيه رسالة لكل مشجعى الفريقين بضرورة رفض الخروج عن النص.

بالأحضان يا أخي 2022

فى مباراة انتهت على واقع التعادل الإيجابى 2-2، إلا أن الروح الرياضية كست هذه القمة التى جمعت القطبين، لا سيما أن الـ90 دقيقة شهدت أجواء رائعة وانتصرت مبادرة «لا للتعصب» بأحضان وتبادل تيشيرتات بين لاعبى الفريقين، على استاد السلام، الأمر الذى دعا رابطة الأندية لتقول كلمتها فى بيان رسمى بتوجيه الشكر لقطبى الكرة المصرية، جماهير ولاعبين، على الروح الرياضية التى سادت أجواء المباراة، والظهور بالشكل المتميز الذى يليق بالكرة المصرية وتاريخها العريق، وتتمنى التوفيق لجميع الأندية.

قمة مايو.. أبهى صورة

الروح الرياضية كانت شعار لاعبى الأهلى والزمالك بعد انتهاء القمة 122 بشهر مايو، التى انتهت على واقع التعادل الإيجابى 1-1 على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فعلى الرغم من كون الصراع كان على أشده بين القطبين قبل انطلاق هذه المواجهة، فإن اللاعبين حملوا على عاتقهم إرساء مبادئ نبذ التعصب والدعوة للوحدة بين جمهور كلا الفريقين، من أجل الخروج بالمباراة فى أبهى صورة.