«معلومات الوزراء» يستعرض لقاءات الرئيس على هامش القمة الإفريقية الأوروبية 

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو جراف، بمناسبة الزيارة الهامة التي يجريها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بلجيكا، للمشاركة في الدورة السادسة من القمة الإفريقية الأوروبية.

وسلط الفيديو الضوء على النشاط الرئاسي الموسع الذي أجراه السيد الرئيس قبل انطلاق أعمال القمة، والتي تركزت حول سبل زيادة التعاون السياسي والاقتصادي بين مصر وأوروبا.

وتشهد القمة مشاركة قادة وكبار مسؤولي حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء في الاتحادين الأوروبي والإفريقي على مدار يومي 17 و18 فبراير، تحت عنوان: «إفريقيا وأوروبا.. قارتان برؤية مشتركة حتى 2030».

استقبال ملك بلجيكا للرئيس

وذكر الفيديو، أن استقبال ملك بلجيكا لويس فيليب للرئيس السيسي بالقصر الملكي البلجيكي، كان على رأس اللقاءات الرئاسية قبل انطلاق القمة.

وتطرق الفيديو إلى لقاء الرئيس السيسي برئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لمقر الاتحاد الأوروبي.

وأشار الفيديو، إلى أن مجمل تلك اللقاءات تضمن الإشادة بالدور المحوري المصري في المنطقة، خاصة في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والرغبة في استمرار التنسيق بين أوروبا ومصر، التي استضافت الدورة الأولى من القمة الإفريقية الأوروبية منذ 22 عامًا.

الجوانب الاقتصادية

واستعرض الفيديو الجوانب الاقتصادية التي احتلت جزءًا هامًا من لقاءات الرئيس السيسي مع الجانب البلجيكي قبل انطلاق القمة، حيث أجرى الرئيس حوارًا مفتوحًا مع رؤساء الشركات البلجيكية الذين أعربوا عن تطلعهم لزيادة التعاون الاقتصادي مع مصر، خاصة في مجالات الموانئ والطاقة والصناعات الدفاعية وإنتاج الهيدروجين الأخضر وحماية الشواطئ، وغيرها من المجالات.