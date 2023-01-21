أشهر 4 مزارات سياحية بالأقصر تبدأ بـ10 جنيهات.. «يمكن زيارتها من 6 صباحا»

تضم مدينة الأقصر أكثر من ثلث آثار العالم، فهى قبلة السياح والمصريين للتمتع بآثارها الفريدة بمناظرها الطبيعية الخلابة، خاصة بفصل الشتاء حيث تمتاز محافظة الأقصر بطقس دافئ شتاءً، وحار صيفا وشمس ساطعة طوال العام وفقا لحديث خالد إسلام، مرشد سياحي ل«الوطن» موضحا أبرز الأماكن التي يحرص السياح والمصريين على زيارتها بمحافظة الأقصر.

معابد ومتاحف شهيرة بالأقصر

تنشر «الوطن» أشهر المعابد والمتاحف بمحافظة الأقصر التي يقصدها المواطنين منها:

معبد الكرنك الذي يعد من أشهر المعابد، حيث يقع شمال المدينة ويضم 11 معبد داخله بنيت منذ أكثر من 4500 عاما لعبادة الاله (آمون رع )، وزوجته (موت)، وابنهم الإله (خونسو).

أسعار تذاكر معبد الكرنك

سمى معبد الكرنك نسبة لمدينة الكرنك، ويضم صرح وفناء به العديد من التماثيل التي تجسد الآلهه سخمت ويمكن الوصول لمعبد الأقصر جنوبا باتخاذ طريق الكباش الذي يصل المعبدين معا، ويفتح أبوابه للزائرين بداية من الـ 6 صباحا حتى 5 ونصف مساءًا بسعر 10 جنيهات للمصريين و120 لغير المصريين.

وادي الملوك

وادي الملوك الذي يقع غرب نهر النيل، ينقسم إلى الوادي الشرقي والغربي، وشيد لبناء مقابر الفراعنة والنبلاء فى عصر الدولة الحديثة، ويضم ما يقارب من 64 مقبرة من أهمها مقبرة الملك توت عنخ أمون، ويفتح أبوابه بداية من 9 صباحا حتى 5 مساءا بسعر 20 جنيها للمصريين و200 جنيها لغير المصريين .

معبد الأقصر

يقع معبد الأقصر شرق نهر النيل، ويعتبر من أهم المعابد فى الضفة الشرقية لنهر النيل تم بناؤه عام 1400 ق.م.بناه الملك أمون حتب الثالث لعبادة (ثالوث طيبة) وأضاف له رمسيس الثاني المسلتين والفناء المفتوح، يفتح أبوابه فى فترتين الأولى بداية من الـ 9 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا، والفترة الثانية بداية من الـ 5 مساءًا إلى الـ 10 مساءًا للمصريين بـ20 جنيها و140 جنيها لغير المصريين.

معبد الدير البحري

قامت ببناءه الملكة حتشبسوت لإقامة الشعائر الدينية، ويعد من أهم المعابد الجنائزية لوجود العديد من المقابر به ولوقوعه بمنطقة محاطة بالجبال، وخلف المعبد يقع وادي الملوك، كما تم العثور على الكثير من المقابر فى هذه المنطقة منحوتة من الصخور ويفتتح أبوابه بداية من الـ 8 صباحًا حتى 5 مساءًا بـ 10 جنيهات للمصريين و60 جنيها لغير المصريين.