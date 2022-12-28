5 آلاف سائح يستمتعون بزيارة معبد الكرنك قبل احتفالات رأس السنة

قبل أيام من احتفالات رأس السنة الميلادية، تكتظ الأقصر بالأفواج السياحية من مختلف الجنسيات حول العالم، لأنها من الأماكن المميزة، نظرًا لدفء مناخها في الموسم السياحي الشتوي، والمعالم الأثرية الفرعونية التي تشتهر بها الأقصر، حيث تضم ثلث آثار العالم.

5 آلاف سائح في الأقصر

ومزامنة مع احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية والكريسماس، تتوافد الأفواج السياحية من العديد من دول العالم على معابد الكرنك، وفي هذا الصدد يقول محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن معابد الكرنك شهدت، اليوم، توافد أكثر من 5000 آلاف زائر من العيد من الجنسيات من حول العالم أبرزها، من دول ألمانيا وفرنسا والهند وأيضًا الجنسيات العربية، وكذلك تتزايد السياحة الداخلية فى الموسم الشتوي لزيارة معالم الأقصر.

«الكرنك» أهم المعالم الأثرية في العالم

ويضيف عثمان، أن معابد الكرنك من أهم المعالم الأثرية فى العالم، فهو من أكبر دور العبادة فى الحضارة المصرية القديمة، حيث أن مساحته تزيد عن 247 فدانا للمجموعة الأثرية داخل المعبد، ويضم الكرنك ثلاث معابد،وهو مقر العبادة الرئيسي لثالوث طيبة

شهدت محافظة الأقصر الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعابد الكرنك يوم 21 ديسمبر الجارى، من الساعة السادسة وحتى الثامنة صباحاً، وهذه الظاهرة تبرز عظمة المصري القديم، و درايته بعلم الفلك وحركة الشمس بشكل دقيق.