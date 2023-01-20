محمد الباز: انحيازنا وحبنا للبلد فريضة دينية ووطنية

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، أنه لن يستفيد أحد من سقوط البلد إلا خصومها وأعداؤها، ويجب على كل مصري فينا أن يحدد هل هو من أبناء هذه البلد أم من خصومها.

الباز: أول واحد هيخسر هو من سيستسلم للأزمات

وأضاف «الباز»، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن انحياز وحب كل مصري لبلده فريضة دينية ووطنية، متابعًا: «أول واحد هيخسر هو من يستسلم للأزمات، ويدعو للتشاؤم ولا يقتنع بأن المشاكل إلى زوال».

وواصل: «فيه خيط رفيع بين إنك مواطن عارف أن البلد فيها أزمة، وفي فرق إنك مواطن عايش في البلد وتستسلم للأزمة، لأن الاستسلام لن يحل الأزمة، ولكن العمل فقط هو القادر على الخروج بالبلد من أزمتها».

لازم نشحن رصيد الأمل عندنا كل يوم

وتابع الباز: «لازم نشحن رصيد الأمل عندنا كل يوم، لأن هناك في البلد فريقين الأول عاوز يحاصرك ويعيشك في جو الأزمة بهدف أن الأمور انتهت ولن تحل، وفريق ثاني يأمل في الخير وعنده أمل في الخروج من الأزمة».