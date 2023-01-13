محمد الباز: الهنود عملوا فرح أسطوري في مصر.. ولدينا سياحة زفاف عظيمة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن هناك من لا يريد لمصر أن تنطلق، ولا يريد أن يكون بها مدن جديدة ولا سياحة.

وعرض الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، صورًا من حفل زفاف هندي أقيم في مصر، معقبًَا عليه: «حفل زفاف أسطوري، ناس من الهند وأهاليهم وأصحابهم، جاءوا لمصر ليعملوا فرح أسطوري، ويصنعوا ذكريات، بلدنا فيها اللي مش عند غيرها».

ثورة على الروتين في الوزارات

وأردف: «احنا محتاجين ثورة على الروتين في الوزارات، فيه موظفين إيديهم مرتعشة، أفكارهم تحت الصندوق، مصر بها سياحة شاطئية، سياحة دينية، مزارات آل البيت تدخل مليارات، ومزارات العائلة المقدسة تدخل مليارات، عايزين نقدم بلدنا كويس، مصر مش محتاجة أكثر من إننا نحبها أكثر شوية».

إيلون ماسك

وتابع: «إيلون ماسك ملياردير لا يشق له غبار، كاتب حضارة مصر مبهرة متوهجة»، مردفا: «أي حد سيجد ما يصره في مصر، مصر تملك ما يؤهلها لتنطلق، بلاش طاقة سلبية تخلي الناس مستسلمة، احنا مش قليلين، لا تاريخها قليل ولا حاضرها ولا مستقبلها، هناك من يريد تلجيهم انطلاقها».