محمد الباز يطرح أحدث أعماله رواية «آدم الأول» في معرض الكتاب 2023

يشارك الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور بأحدث أعماله رواية والتي تحمل عنوان «آدم الأول» الصادرة عن دار ملهمون، في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 25 يناير الحالي، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية.

وعن موضوع الرواية، قال الباز، في تصرحات لـ«الوطن»، إنّ «آدم الأول» روايتى الثانية، والعمل يدور حول حيرة الإنسان ويطرح تساؤلات فلسفية عن خلقنا وشكوكنا وحيرتنا وبحثنا عن مصائرنا، ولذلك سيجد كل فرد نفسه في هذا العمل.

محمد الباز: «آدم الأول» رواية ألغام

وتابع: «بطلها هو آدم الأول الذى يتحدث عما أخفته الكتب المقدسة عن الإنسان الذى يعتقد أن الله تخلى عنه، ذلك عبر الأسئلة والحوارات التي تدور بين الشخصيات الأساسية، نافيا تشابه الموضوع بما تناولته رواية (أولاد حارتنا) لـ نجيب محفوظ».

وقال: «(أولاد حارتنا) تناقش ماهية الإنسان نفسه وقضاياها الاجتماعية في حين يناقش آدم الأول السؤال الأساسي عن مدى مسؤولية الإنسان عن دوره في الحياة أم هو مجرد أداة مسيرة في يد الإله، أم إنه شريك، باختصار هي (رواية ألغام)».

وأضاف أنّ هذه القضايا لا ترتبط بزمان محدد وإنّما هي تساؤلات وجودية شغلت الإنسان منذ الأزل وستظل تشغله في مختلف الأزمنة.

إصدارات محمد الباز في معرض الكتاب

ويشارك الدكتور محمد الباز في معرض الكتاب هذا العام بعدد من الإصدارات، أحدثها كتب؛ ياسين التهامي، وإمام وزعيم، وهيكل الإخوان، فضلا عن 3 أجزاء من موسوعة «القتلة.. بذور العنف عن مرشدي الإخوان».