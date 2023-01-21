أماكن أهلا رمضان بمحافظة البحر الأحمر 2023.. سلع بأسعار مخفضة

تضم محافظة البحر الأحمر عدد 3 معارض «أهلا رمضان» بمدن رأس غارب والغردقة والقصير، ويوجد بها جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، تحت إشراف الغرفة التجارية ومديرية التموين لمواجهة الغلاء، وتخفيف الأعباء عن كاهل أهالي البحر الأحمر، بناء على توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

أسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان

وكشف أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بالبحرالأحمر في تصريحات لـ«الوطن» بأن المحافظة تضم 3 معارض أهلا رمضان بمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا تخضع للمتابعة اليومية من الرقابة التجارية.

أماكن معارض «أهلا رمضان» بمدن البحر الأحمر

وأشار «الدقاق» إلى أن أماكن معارض «أهلا رمضان» بمدن البحر الأحمر، في مدينة رأس غارب، وفي مدينة الغردقة بشارع المصالح أمام مجمع خدمات الدهار وموقف السرفيس وسط مدينة الغردقة، وفي مدينة القصير بشارع جامعة الدول العربية وسط مدينة القصير.