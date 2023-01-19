الغرفة التجارية ببورسعيد تستعد لافتتاح معرض «أهلا رمضان» بأسعار مخفضة

تكثف الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، برئاسة محمد سعدة، وأعضاء مجلس الإدارة، من استعداداتها، اليوم الخميس، لافتتاح معرض «أهلا رمضان»، خلال الأيام القليلة المقبلة داخل «بازار بورسعيد» بشارع النصر، لعرض جميع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة أقل من مثيلتها بالأسواق، تنفيذًا لتوجيهات للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

مساحة أهلا رمضان ببورسعيد،

وأوضح محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، في بيان صحفي أن معرض «أهلا رمضان»، يقام على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة، ومشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة في البازار، كما سيتواجد لأول مرة بالمعرض أحد منافذ «أمان»، التابعة لوزارة الداخلية.

للعام الثامن علي التوالي

أشار محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إلى أن معرض «أهلا رمضان»، يأتي للعام الثامن على التوالي في إطار المساهمة المجتمعية للغرفة للتخفيف عن كاهل مواطني بورسعيد، وأن الغرفة تحملت كافة تكاليف إقامة المعرض في مقابل قيام العارضين بعرض السلع بأسعار مخفضة بشكل ملموس للمواطنين وجودة عالية وكميات كافية تلبي كافة احتياجات المواطنين طوال فترة إقامة المعرض.

كما أن بعض المشاركين بالمعرض سيوفرون عددا من السلع الأساسية بأسعار التكلفة.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المعرض والرقابة

وأوضح أنه جرى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة المعرض والرقابة على الأسعار وجودة السلع وتوافرها، لافتا أن تم إعطاء الأولوية للمصانع المنتجة على أرض بورسعيد، وكبار الشركات القادرة على توفير كميات مناسبة من السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة، وأن المعرض يستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.