«الغرفة التجارية بالسويس»: نستعد لإقامة أكبر عدد من معارض أهلا رمضان

قال محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية بمحافظة السويس، إنه يتم الإعداد لإقامة أكبر عدد من معارض أهلاً رمضان بالمدينة الباسلة، للعام الحالي.

تجهيز معرض ضخم في ميدان الأربعين بالسويس

وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالسويس في تصريحات لـ«الوطن» أنه يتم التجهيز لإقامة أحد منافذ معر أهلاً رمضان بميدان الأربعين، وسيضم مختلف السلع الأساسية اللازمة للمواطنين، وتم التنسيق مع التجار على أنواع السلع والأسعار التي ستشهد تخفيضًا ربما لأكثر من 30%، وسيتم افتتاحه للجمهور فور الانتهاء منه مباشرة.

المجال مفتوح أمام جميع التجار للمشاركة

وأشار «الملاح» إلى أنه بصفة مبدئية سيكون هناك في كل حي شادر أو أكثر بحسب السلع التى يتم عرضها من لحوم ودواجن وبقوليات وزيوت وخضروات، لافتا إلى أن المجال العام الحالي مفتوح أمام الجميع بتوجيهات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمنح الفرصة للمحالّ للمشاركة في المعرض بمعنى أي صاحب محل يريد المشاركة يتم تجيز الإعلان الخاص بالمعرض من الغرفة التجارية بجانب إرشادات تخفيض الأسعار لتكون في المتناول ذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس.