رئيس «كاوتش بورسعيد»: نصدر لـ10 دول والسعر يبدأ من 370 جنيها

قال المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإطارات السيارات في بورسعيد، إنهم ينتجون 10 آلاف إطار يوميًا، مشيرًا إلى أن الإنتاج مقاس واحد فقط، وأطلقوا مبادرة لتخفيض الأسعار ليبدأ من 370 جنيها حتى 2290 جنيهًا.

تصنيع إطارات السيارات في بورسعيد

وتابع «جودة»، أن باقي الإنتاج المتعلق بإطارات السيارات داخل المصنع تتعلق بالدرجات النارية، والجرارات الزراعية، ونهاية العام الجاري سيطرحون إطارات السيارات الملاكي مقاس «13، 14، 15».

57 مقاسا من الإطارات

وأشار إلى أنه يتم صناعة 57 مقاسًا من الإطارات ويصدرون إلى 10 دول بينهم مقاس واحد متعلق بالسيارة الملاكي والباقي متعلق بالدراجات النارية والجرارات، لافتًا إلى أن ذلك المرحلة الأولى من المشروع، وسيتم رفع الطاقة الإنتاجية في شهر يونيو القادم حيث لتصبح 30 ألف إطار يوميا.

وذكر أنه في نهاية العام سيتم ضخ المنتج المتعلق بإطارات السيارات في السوق المحلي، مضيفا أن مكونات الإطارات يعتمد جزء منها على المكونات المحلية والآخر يتم استيرادها مثل المطاط.

وأشار أن المنتج المحلي للإطارات يفوق في جودته المنتج المستورد، والخطة المستقبلية التي يسعون لها هو الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي داخل السوق المحلي من الإطارات التي يصنعونها خلال 6 أشهر حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي 90%، موضحًا أنه سيجري التصدير إلى بعض دول أفريقيا.