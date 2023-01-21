محلل سياسي لقناة القاهرة الإخبارية: الغرب يستغل الأزمة الاوكرانية لاستنزاف روسيا

أكد الكاتب والمحلل السياسي أوراغ رمضان، مدير مركز أوراس للدراسات بكييف، أن الرئيس الأوكراني زيلنيسكي هو المسؤول دستوريًا وتاريخًا عن سلامة ووحدة التراب الأوكراني، لافتًا إلى أنه من المنطقي أن يطالب بتقديم السلام لأوكرانيا ودعم سيادتها ضمن أنظمة ومعايير القانون الدولي.

من حق الشعب الأوكراني الدفاع عن سيادته

وأوضح خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك عوامل برجماتية مرتبطة بالعامل التاريخي الاقتصادي المتعلق بسوق التسليح، مشددًا على أنه من حق الشعب الأوكراني الدفاع عن سيادته، معربًا عن تفهمه أن اوكرانيا أصبحت جزء من صراع الأمم، مشيرًا إلى أن الغرب وحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية يستثمرون ويستغلون الأزمة الاوكرانية لاستنزاف روسيا.

الشعب الأوكراني يعرف أنه لا خيار أمامه إلا التحالف مع الغرب

ولفت إلى أن الشعب الأوكراني أصبح رهينة لهذه اللعبة، مشيرًا إلى أن الشعب الأوكراني يعرف أنه لا خيار أمامه إلا أن يذهب في تحالف مع الغرب في هذا التوقيت ضد روسيا.